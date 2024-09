Saisonstart im Breisgau

Freiburg.(PM EHCF) Am kommenden Freitag ist es endlich wieder soweit! Ab 19:30 Uhr treffen die Wölfe in der Echte Helden Arena auf den EC...

Freiburg.(PM EHCF) Am kommenden Freitag ist es endlich wieder soweit! Ab 19:30 Uhr treffen die Wölfe in der Echte Helden Arena auf den EC Bad Nauheim zum Auftakt in die neue DEL2-Saison 2024/25 und haben dabei einiges zu bieten.

Für die Wölfe-Verantwortlichen ist es nach einem ereignisreichen Sommer ein Start voller Vorfreude. Nach der abgelaufenen Spielzeit wurde die Bandenanlage in der Eishalle komplett erneuert, LED-Banden und Effektlichter wurden eingebaut und auch sonst allerhand Renovierungen vorgenommen. Nach dem Zwischenfall mit der Beschädigung der Ammoniakleitungen bei den Umbaumaßnahmen und einer logistischen Herausforderung in der Vorbereitungsphase geht das Wolfsrudel nun voller Tatendrang in seine Jubiläumssaison. „40 Jahre EHC Freiburg“ gibt es in diesem Jahr zu feiern, weshalb das neue Saisontrikot ein besonderes „Jubiläumslogo“ schmückt. Auch die Fans unsere Mannschaft haben sich hierbei etwas ganz Besonderes zum Geburtstag einfallen lassen. Direkt im ersten Pflichtspiel am kommenden Freitag wird eine riesige Fan-Choreografie die Echte Helden Arena schmücken und die Geschichte unseres Vereins noch einmal eindrucksvoll nacherzählen.

Alles auf Null Sportlich bekommt es das Team von Cheftrainer Timo Saarikoski am ersten Spieltag (Freitag, 19:30 Uhr) mit dem EC Bad Nauheim zu tun. Der Tabellenneunte aus der Vorsaison blieb in der abgelaufenen Spielzeit etwas hinter den Erwartungen zurück. Mit Adam Michell haben die Roten Teufel in dieser Saison einen neuen Cheftrainer hinter der Bande. Als Spieler mit reichlich Erfahrung in den deutschen Topligen ausgestattet, ist der gebürtige Kanadier als Trainer noch ein weitestgehend unbeschriebenes Blatt. Mit Parker Bowles konnten die Nauheimer zudem den letztjährigen Topscorer der Wölfe in die Wetterau locken, welcher sich auf neuem Terrain beweisen will.

Am Sonntag (18:30 Uhr) geht im ersten Auswärtsspiel nach Selb zum „Wolfsduell“. Die Selber sind in der vergangenen Saison dem Abstieg hauchdünn von der Schippe gesprungen. Nach Tabellenplatz zwölf in der Hauptrunde folgte der Gang in die Playdowns, wo sie es zuerst mit dem Dresdner Eislöwen und in der alles entscheidenden zweiten Runde mit den Bietigheim Steelers zu tun bekamen. Der knappe Klassenerhalt blieb nicht ohne Konsequenzen. Neuer Geschäftsführer, neuer sportlicher Leiter und ein neuer Trainer bezogen ihr Büro in der Porzellanstadt. Der Etat wurde heruntergeschraubt, es soll sich auf das Wesentlichen fokussiert werden. Craig Streu (Vater unseres Stürmers Sebastian Streu) leitet nun die Geschichte hinter der Bande und kann mit Marco Pfleger einen erfahrenen Neuzugang präsentieren.

Torhüter-Trio komplett

Neu im Wölfe-Kader mit dem Saisonstart an diesem Freitag ist zudem auch Torhüter Maurice Hempel. Das junge Freiburger Eigengewächs, welches bereits in der Saison 2021/22 und 2022/23 zum Team gehörte, ergänzt hinter Patrik Cerveny und Fabian Hegmann das Torhüter-Trio für die neue Spielzeit.

Tickets, Vorverkauf und Livestream Tickets für den Hauptrundenauftakt am kommenden Freitag gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele seit dieser Saison neu und in noch besserer Qualität über die Plattform „SportdeutschlandTV“.