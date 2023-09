Saisonstart fÃ¼r den EHC Freiburg in der DEL2

Artikel anhören Freiburg. (PM EHCF) Endlich geht es wieder los! Die Vorbereitung ist vorbei, neun Testspiele absolvierten die Wölfe in den vergangenen vier Wochen,...

Freiburg. (PM EHCF) Endlich geht es wieder los! Die Vorbereitung ist vorbei, neun Testspiele absolvierten die Wölfe in den vergangenen vier Wochen, um an diesem Freitag perfekt vorbereitet in die neue DEL2-Spielzeit zu starten.

Rund um das Wolfsrudel hat sich dabei in den letzten Monaten einiges getan. Mit David Zabolotny, Sameli Ventelä, Philipp Wachter, Alexander Roach, Niclas Hempel, Marcus Gretz, Dante Hahn, Paul Bechtold, Jesse Roach, Valentino Klos, Ludwig Nirschl, Nick Master und Parker Bowles gibt es gleich 13 Neuzugänge im Kader des EHC Freiburg. Geführt wird das Team von dem ebenfalls neuen finnischen Trainerteam bestehend aus Cheftrainer Timo Saarikoski und seinem Co-Trainer Sami Lehtinen.

Heimspielauftakt am Freitag

Den Start in die neue Punktspielsaison markiert dabei am Freitag, 15.09.2023 um 19:30 Uhr das Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg. Der Aufsteiger von 2022 konnte in der abgelaufenen Spielzeit mit dem zehnten Tabellenplatz den Einzug in die Pre-Playoffs und damit souverän den vorzeitigen Klassenerhalt feiern. Mit Neuzugang Thomas McCollum haben die Regensburger, für die DEL2 eher unüblich, eine der vier Importstellen mit einem Torhüter besetzt. Das Team von Cheftrainer Max Kaltenhauser zeichnete sich in der vergangenen Saison vor allem durch die Geschlossenheit und Mannschaftsstärke aus. Von ihren fünf Vorbereitungsspielen konnten alle gewonnen werden. Darunter auch drei Duelle mit direkten Ligakonkurrenten aus der DEL2. Die Eisbären werden dementsprechend mit ordentlich Selbstvertrauen in den Breisgau reisen. Für den Saisonstart ist alles angerichtet in der Echte Helden Arena.

Tickets für sämtliche Heimspiele der DEL2-Hauptrunde 2023/24 gibt es ab sofort im Onlineshop und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Die Geschäftsstelle in der Ensisheimerstraße öffnet zudem jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr den Ticketschalter und auch am Spieltag selbst gibt es jeweils zwei Stunden vor Spielbeginn die Möglichkeit, Tickets direkt an der Echte Helden Arena zu erwerben.

Auswärtsspiel im Allgäu

Zum ersten Auswärtsspiel der Saison reisen die Wölfe am Sonntag nach Kaufbeuren. Um 18:30 Uhr misst man sich hier mit dem ESV Kaufbeuren. Die „Joker“ spielten in der vergangenen Saison eine überragende Hauptrunde und starteten von Tabellenplatz drei in die Playoffs. Die Euphorie war groß, der Erfolg blieb jedoch aus. Gleich im Viertelfinale musste man sich ohne einen einzigen Sieg geschlagen geben. Die Allgäuer setzen derweil für die nun anstehende Saison auf Beständigkeit. Nur vier Neuzugänge vermeldet der ESVK im Sommer und will damit selbstverständlich an den Hauptrundenerfolg des Vorjahres anknüpfen. Ihr Auftaktspiel absolviert das Team von Marko Raita dabei am Freitag beim Aufstiegsfavoriten in Kassel.

