Saisonstart der Sharks gelungen

Kempten. (PM ESC) Es war eine über sehr lange Zeit spannende und intensive Partie, welche die 819 Zuschauer in Schongau gleich im ersten Punktspiel der beiden Kontrahenten zu sehen bekamen.

Sven Curmann musste auf Nikolai Streif verzichten, der seine Sperre aus der Vorbereitung absaß, dazu fehlte Tobias Russler erkrankt. Als Backup für Jakob Nerb war Calvin Stadelmann aus Sonthofen mit an Bord.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, schon in der zweiten Minute wurde Kurt Sonne im Slot vor dem Sharks Gehäuse sträflich alleingelassen und netzte eiskalt zum 1:0 ein. Dies sollte für längere Zeit aber auch die beste Offensivaktion der Mammuts gewesen sein, der Rest des ersten Drittels gehörte zum großen Teil den Allgäuern. Kempten machte extrem Druck, es wurde aus allen Lagen geschossen. Aber bereits jetzt zeichnete sich ab, das der überragende Schongauer Keeper Daniel Blankenburg nur schwer zu überwinden sein würde. Kempten schnürte die Hausherren phasenweise in deren Drittel ein, aber spätestens beim Goalie war immer wieder Endstation. Pascal Dopatka war es dann schließlich der mit seinem ersten Treffer im Trikot der Sharks in Minute 17 für den längst verdienten Ausgleich sorgte. Mit besserer Chancenverwertung hätte man durchaus auch mit einer Führung in die erste Pause gehen können, wenn nicht sogar müssen. Ab dem Mitteldrittel Schongau dann deutlich besser und aktiver, die Partie war nun ausgeglichen und lebte von der Spannung. Beide Teams mit vielen Chancen, aber wie sein Gegenüber zeigte auch Nerb im ESC Tor eine Top Leistung.

Kempten machte weiter Druck und wollte die Partie so schnell wie möglich entscheiden, aber es sollte noch eine Weile dauern. Ironie des Schicksals, ein Stück weit zum Matchwinner für die Sharks wurde ausgerechnet ein ehemaliger Kemptener Spieler. Anton Zimmer musste wegen Spielverzögerung auf die Strafbank, und in Überzahl erzielte Kevin Hu die, von den über 200 mitgereisten Fans frenetisch gefeierte, erlösende Führung für sein Team. Martin Hlozek mit dem empty net Treffer und Filip Kokoska quasi in allerletzter Minute sorgten für das letztendlich doch noch deutliche Ergebnis, welches aber tatsächlich erst kurz vor Spielende zustande kam.

Statistik:

EA Schongau – ESC Kempten 1:4 (1:1,0:0,0:3)

Tore:

1:0 Sonne (Krabbat)(2.),

1:1 Dopatka (Kokoska,Miller)(17.),

1:2 Hu (Kokoska,Kulhanek)(49.),

1:3 Hlozek (Schirrmacher,Seider)(59.),

1:4 Kokoska (Hu)(60.).

Strafminuten:

EA Schongau: 8

ESC Kempten: 8

Beste Spieler:

EA Schongau: Kurt Sonne

ESC Kempten: Kevin Hu

Zuschauer: 819

