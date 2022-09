Saisonstart bei den Stuttgart Rebels mit drei Vorbereitungsspielen

Stuttgart. (PM Rebels) Die Stuttgart Rebels starten hoch motiviert in die neue Saison 2022/23. Headcoach Jakob Vostarek hat für die neue Saison eine schlagkräftige...

Stuttgart. (PM Rebels) Die Stuttgart Rebels starten hoch motiviert in die neue Saison 2022/23.

Headcoach Jakob Vostarek hat für die neue Saison eine schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt, in der neben vielen bekannten Gesichtern auch prominente Neuzugänge wie der 31-jährige Jannik Herm oder der 24-jährige Tscheche Petr Wiencek zu finden sind.

In drei Vorbereitungsspielen auf der Stuttgarter Waldau wollen die Stuttgart Rebels ihre Stärke messen und die letzten Feinarbeiten am Zusammenspiel der Mannschaft vornehmen. Dazu können zwei Mannschaften aus der starken Bayernliga in der Eiswelt begrüßt werden sowie mit den Eisbären aus Eppelheim den ehemaligen Liga-Kollegen aus der Region Rhein-Neckar.

Auf folgende Partien können sich die Fans freuen:

* Den Anfang machen am Samstag, 10. September 2022 die Devils Ulm/Neu-Ulm. Spielbeginn ist hier bereits um 16:30. An diesem Tag laden die Rebels zum Saison-Opening ein, um mit allen Fans und Vereinsmitgliedern gebührend den Saisonauftakt feiern – nach dem Spiel gibt es eine Bewirtung mit Getränken, Fleischkäsebrötchen und Brezeln.

* Am Freitag, 16. September 2022 folgen die Eishogs aus Pfaffenhofen. Spielbeginn ist um 20:00.

* Das letzte Vorbereitungsspiel bestreiten die Rebels am Samstag, 24. September 2022 um 20:00 gegen die Eisbären aus Eppelheim.

Für alle drei Vorbereitungsspiele sind Eintrittskarten unter https://rebels-tickets.de/ und an der Abendkasse erhältlich. Hallenöffnung ist jeweils 60 Minuten vor Spielbeginn.

Das erste reguläre Heimspiel in der neuen Saison wird am 7. Oktober 2022 stattfinden. Dort begrüßen die die Stuttgart Rebels mit den Eisbären aus Heilbronn den amtierenden Meister der Regionalliga in der Eiswelt.