Saisonstart 2023/24 und Neuerungen fÃ¼r DEB-Nachwuchsligen

Für die Deutsche Nachwuchs Liga (DNL) des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) geht es am kommenden Wochenende in eine neue Saison.

So beginnt am Samstag, den 2. September, der offizielle Saisonstart für die Findungsgruppen A und B. Den Anfang machen hier in der Findung B – Gruppe 2 der SC Bietigheim-Bissingen gegen die EHC Grizzly Adams Wolfsburg in der EgeTrans Arena (15:45 Uhr). Die Qualifikationsrunden 3 Nord und Süd werden anschließend eine Woche später, am 8. September, im Süden mit der Partie der HC Landsberg Riverkings gegen den EV Ravensburg in der Eissporthalle Landsberg (19:45 Uhr) eingeleitet.

Zeitgleich zu den Qualifikationsrunden der DNL geht es auch für den deutschen U17-Nachwuchs wieder in eine neue Saison. Am 9. September trifft hier in der Divison I – Süd und damit in der ersten Partie der U17-Altersklasse der EV Füssen zu Hause auf den Augsburger EV (12 Uhr).

Für die U15 wurde darüber hinaus nunmehr der Saisonhöhepunkt terminiert. So findet das Endturnier dieser Altersklasse vom 15. bis 17. März 2024 statt.

Optimierung der Wettbewerbsstruktur durch Leistungssportausschuss

In der Saison 2023/24 wurden im Bereich der U20 einige Anpassungen vorgenommen:

So werden in der DNL – bis auf die Qualifikationsrunden 3 Nord/Süd – erstmals Evaluierungsrunden ausgetragen, aus denen die darauf aufbauenden Runden abgeleitet werden. Aus den Findungsgruppen A und B entstehen die Top Division, die Qualifikationsrunde 1 (QR1) sowie Qualifikationsrunde 2 (QR2). Die Top Division ermittelt den Meister, währenddessen die QR1 und QR2 Playoffs austragen, um die Einteilung in die Findungsgruppen A und B für die Saison 2024/25 zu bestimmen. Die Meister der QR3 Nord und QR3 Süd steigen direkt in die Findungsgruppe B auf. Findungsgruppe A setzt sich aus zwei Gruppen mit je sieben Teams zusammen und wird in der Saison 2024/25 auf zwei 6er-Gruppen reduziert. Damit bestehen sowohl Findung A als auch Findung B aus jeweils zwei Gruppen à sechs Teams.

Auch im U17-Bereich werden ab dieser Saison Neuerungen am Spielbetrieb wirksam:

So werden auch in dieser Altersklasse in der neuen Spielzeit Evaluierungsrunden durchgeführt. Im Süden wurden die zwölf Teams nach regionalen Gesichtspunkten in zwei 6er-Gruppen aufgeteilt. Nach einer Evaluierungsrunde werden anschließend die besten vier Teams der jeweiligen Gruppe zusammen mit den ersten sechs der Division 1 Nord in die erweiterte Meisterrunde aufgenommen, die nunmehr 14 Teams umfasst. Die übrigen Mannschaften kämpfen mit den Divisionen 2 in weiteren Runden um den Auf- und Abstieg.

Überdies wird in diesem Jahr das bislang durchgeführte Endturnier durch ein Playoff-Format ersetzt. Dabei werden im Viertelfinale Best-of-Three-Serien ausgetragen, gefolgt von Best-of-Five-Serien im Halbfinale sowie Finale. Die Playoffs erstrecken sich hier bis in den Monat April 2024.

Alle Statistiken zu den einzelnen Nachwuchsbereichen sowie ausgewählte Livestreams gibt es unter www.deb-online.live.

