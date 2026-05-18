Saisonplanung bei den Eisadlern schreitet voran

Dortmund. (PM Eisadler) Die Planung für die neue Eishockey-Saison ist bei den Eisadlern Dortmund inzwischen in vollem Gange.

Nach der frühzeitigen Benennung des neuen Trainerteams ist nun auch eine endgültige Entscheidung über die Ligen – Zugehörigkeit gefallen. Auch in der Saison 2026/2027 wird an der Strobelallee Regionalliga Eishockey gespielt. „Der Schritt in die Oberliga war für die Eisadler noch zu groß. Sowohl finanziell als auch vor allem strukturell besteht noch deutlicher Verbesserungsbedarf, um das Abenteurer 3. Liga anzugehen. Wir werden den Verein seriös weiterentwickeln und auch in Zukunft vernünftige Entscheidungen treffen“, sagt Stefan Witte, 1. Vorsitzender der Eisadler zur Entscheidung des Vorstandes, nicht für die DEB-Oberliga zu melden. Neben der Regionalliga West werden die Eisadler auch wieder für den verbandsübergreifenden OsWeNo-Pokal melden, der zurzeit von den beteiligten Verbänden geplant wird.

Auch bei der Kaderplanung gibt es inzwischen deutliche Fortschritte und Veränderungen. Neben einigen Abgängen konnte mit Tim Brazda ein Leistungsträger für die neue Spielzeit an den Verein gebunden werden. Die Eisadler verlassen werden definitiv Torhüterin Sara Brammen, Tim Dreschmann, Nolan Gardiner, die beiden Finnen Konsta Jaakola und Tommi Laakso sowie Marvin Cohut. Darüber hinaus ist man mit sehr vielen Spielern im Gespräch, so dass in den nächsten Wochen weitere Verlängerungen und Neuzugänge verkündet werden können.

Das Trainergespann Jeff Job und Colin Long hat derweil auch schon die ersten Vorbereitungsspiele vereinbart. Am 04.09. sind die Eisadler bei den Ice Dragons in Herford zu Gast. Am darauffolgenden Wochenende geht es nach Lüttich und Geleen.