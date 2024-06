SaisonerÃ¶ffnung mit einem Testspiel gegen die Augsburger Panther – Vorbereitung der Towerstars steht

Ravensburg. (PM Towerstars) Während im Hintergrund noch an der Vervollständigung des Kaders für die neue Saison gearbeitet wird, können die Ravensburg Towerstars beim Vorbereitungs-...

Ravensburg. (PM Towerstars) Während im Hintergrund noch an der Vervollständigung des Kaders für die neue Saison gearbeitet wird, können die Ravensburg Towerstars beim Vorbereitungs- und Testspielprogramm bereits Vollzug melden.

Bis zum Start in die neue DEL2-Saison am 13. September werden die Towerstars neben einem Trainingscamp in Südtirol auch sieben Testspiele gegen interessante Gegner absolvieren.

OKSymbolischer Startschuss für die Ravensburger Cracks sowie das Trainer- und Funktionärsteam ist auch in diesem Jahr der 1. August. Ab diesem Zeitpunkt werden die Spieler in Ravensburg eintreffen und die Kabine beziehen. In den nachfolgenden Tagen stehen neben der Einkleidung auch die obligatorischen Medizin- und Athletikchecks auf dem Plan.

In der zweiten Woche ab dem 5. August sind parallel zu Trocken- und Koordinationseinheiten auch die ersten Eiszeiten vorgesehen. Diese können allerdings noch nicht auf heimischem Eis erfolgen, da aufgrund umfangreicher Arbeiten an der Eistechnik erst etwas später als gewohnt mit der Eisbereitung in der CHG Arena begonnen werden kann. Stattdessen reisen die Towerstars für ihre ersten Eiseinheiten zur Eingewöhnung der Ausrüstung und den typischen Grundlagen beim Beginn der Saison nach Feldkirch.

Am Sonntag, dem 11. August, startet das neu formierte Towerstars-Team dann richtig durch. Wie schon in den vergangenen Jahren bestreiten sie in Latsch (Südtirol) ein sechstägiges Trainingscamp, bei dem zweimal täglich Einheiten auf Eis sowie Kraft- und Koordinationstraining auf dem Plan stehen. Neben dem Herantasten an die ersten taktischen Belange und das Spielsystem soll für die Ravensburger Cracks auch das Teambuilding nicht zu kurz kommen.

Direkt vom Trainingscamp in Latsch fahren die Towerstars zum Abschluss des Camps am Freitag, dem 16. August, in das nordöstlich gelegene Wipptal. Dort steht für das Team von Coach Bo Subr in Sterzing das erste Testspiel der neuen Saison an. Die gastgebenden Broncos gehen in der länderübergreifenden Alps Hockey League an den Start und werden den Towerstars sicherlich ein anspruchsvoller Gegner sein. Am Sonntag, dem 18. August, steht ein weiterer Test beim Oberligisten EV Füssen an. Hier werden sich sicherlich auch viele Ravensburger Fans auf den Weg machen, um das Team unter Testspielbedingungen auf dem Eis zu sehen.

Nach zwei freien Tagen stehen die Oberschwaben ab Mittwoch, dem 21. August, dann erstmals auf dem frischen Eis der heimischen CHG Arena. Hier sind neben individuell abgestimmten Trockentrainingseinheiten täglich zwei Eiszeiten vorgesehen. Zum Abschluss dieser dritten Trainingswoche dürfen sich Team und Fans am Sonntag, dem 25. August, um 16 Uhr auf die offizielle Saisoneröffnung freuen. Zu einem Testspiel sind die Augsburger Panther aus der PENNY DEL zu Gast, im Anschluss gibt es auf dem Vorplatz der CHG Arena die Saisoneröffnungsfeier, unter anderem mit der Teampräsentation. Weitere Einzelheiten zum Rahmenprogramm gibt es dann zu gegebener Zeit.

Bei vier weiteren Testspielen gegen die Swiss-Ligisten Thurgau, Winterthur, GCK Lions aus Zürich-Küsnacht sowie beim ICEHL-Vertreter Pioneers Vorarlberg in Feldkirch sammeln die Towerstars dann weitere Spielpraxis für den Start in die neue Hauptrunde am Freitag, dem 13. September.

Die Vorbereitungsspiele im Überblick:

Freitag, 16. August 2024 – 19.00 Uhr WSV Sterzing Broncos – Towerstars

Sonntag, 18. August 2024 – 18.00 Uhr EV Füssen – Towerstars

Sonntag, 25. August 2024 – 16.00 Uhr Towerstars – Augsburger Panther

Freitag, 30. August 2024 – 20.00 Uhr Towerstars – HC Thurgau

Dienstag, 03. September – 20.00 Uhr EHC Winterthur – Towerstars

Freitag, 06. September – 19.30 Uhr Pioneers Vorarlberg – Towerstars

Sonntag, 08. September – 18.30 Uhr Towerstars – GCK Lions