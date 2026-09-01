Saisoneröffnung der Lausitzer Füchse wird am 4. September 2026 nachgeholt

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse und der Eissport Weißwasser e.V. haben einen Ersatztermin für die am vergangenen Freitag witterungsbedingt ausgefallene Saisoneröffnung gefunden.

Die Veranstaltung wird am kommenden Freitag, den 4. September 2026, im Rahmen des Vorbereitungsspiels gegen die Dresdner Eislöwen nachgeholt.

Ab 16:00 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher rund um die Eisarena Weißwasser/O.L. ein abwechslungsreiches Programm rund um den Eishockeysport. Im Mittelpunkt stehen die offizielle Präsentation der Profimannschaft der Lausitzer Füchse für die Saison 2026/27 sowie die Vorstellung der Nachwuchsmannschaften des Eissport Weißwasser e. V.

Nach der offiziellen Eröffnung durch Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach präsentiert sich zunächst die neu formierte Profimannschaft mit Spielern und Trainerteam den anwesenden Fans. Anschließend gehört die Bühne dem Nachwuchs des Eissport Weißwasser e. V., der sich mit seinen verschiedenen Mannschaften für die neue Spielzeit vorstellt.

Ergänzt wird die Saisoneröffnung durch ein familienfreundliches Rahmenprogramm. Mit der neugestalteten Schussanlage und der neuen Hüpfburg des Eissport Weißwasser e. V. warten auch abseits der Mannschaftsvorstellungen verschiedene Angebote auf die Besucher.

Den sportlichen Abschluss des Tages bildet das Vorbereitungsspiel gegen die Dresdner Eislöwen. Das Duell mit dem sächsischen Rivalen bietet dabei die passende Gelegenheit, die am vergangenen Freitag ausgefallene Saisoneröffnung nachzuholen. Der Einlass zum Vorbereitungsspiel erfolgt gegen 18:15 Uhr im Anschluss an die offizielle Vorstellung der U20-Mannschaft des Eissport Weißwasser e. V.

Die Lausitzer Füchse und der Eissport Weißwasser e. V. freuen sich darauf, die Saisoneröffnung nun gemeinsam mit ihren Fans nachzuholen.

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