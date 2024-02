Saisonendspurt für die Blue Devils Weiden / Pokal- und Medaillenübergabe beim Heimspiel gegen die Höchstadt Alligators am 23. Februar 2024

Weiden. (PM Blue Devils) Vor dem Eröffnungsbully zum letzten Heimspiel gegen die Höchstadt Alligators am Freitag, den 23. Februar 2024 um 20 Uhr, werden...

Weiden. (PM Blue Devils) Vor dem Eröffnungsbully zum letzten Heimspiel gegen die Höchstadt Alligators am Freitag, den 23. Februar 2024 um 20 Uhr, werden die Blue Devils Weiden offiziell zum “Deutschen Oberliga Süd Meister 2023/2024” gekürt. Vertreter des Deutschen Eishockey-Bundes werden den Meisterpokal und die Medaillen an Kapitän Dennis Thielsch überreichen.

Mit einem 9:0-Heimsieg gegen die ECDC Memmingen Indians am 4. Februar 2024 machten die Blue Devils Weiden, sieben Spieltage vor Ende der Hauptrunde, die dritte Oberliga-Süd-Meisterschaft in Folge perfekt.

Zwei Wochen nach Erreichen dieses Meilensteins biegt die Hauptrunde der Oberliga Süd auf die Zielgerade ein. Mit noch vier ausstehenden Spielen, darunter zwei Auswärtsduelle in Bayreuth (18.02.) und Passau (25.02.) sowie zwei Heimspielen gegen Deggendorf (20.02.) und Höchstadt (23.02.), geht das Team von Cheftrainer Sebastian Buchwieser in den Saisonendspurt. Ab dem 3. März 2024 kämpfen die Nordoberpfälzer in den Playoffs um den Aufstieg in die DEL2.

Tageskarten für die beiden verbleibenden Heimspiele gegen den Deggendorfer SC und die Höchstadt Alligators können online oder an der Abendkasse erworben werden.

Foto: Letztjährige Pokal- und Medaillenübergabe an Kapitän Dennis. Von links: Christian Meiler (BLSV-Kreisvorsitzender), Lothar Höher (Bürgermeister), Jens Meyer (Oberbürgermeister Stadt Weiden), Jürgen Rumrich (Sportlicher Leiter Blue Devils), Dennis Thielsch (Kapitän Blue Devils), Claus Gröbner (Generalsekretär DEB), Markus Schubert (Leiter Spielbetrieb DEB-Ligen) und Franz Vodermeier (Geschäftsführer Blue Devils). Bildnachweis: Werner Moller