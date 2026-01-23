Saisonende für Stürmer Peter Hochkofler

Salzburg. (PM Red Bulls) Der Stürmer des EC Red Bull Salzburg, Peter Hochkofler, wird der Mannschaft in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Eishockeyprofi wird aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht mehr zum Einsatz kommen.

Nach eingehenden medizinischen Untersuchungen und in enger Abstimmung mit dem betreuenden Ärzteteam steht aktuell fest, dass derzeit eine sportliche Belastung nicht verantwortbar ist. Die vollständige Genesung und langfristige Gesundheit des Athleten stehen im Vordergrund.

Helmut Schlögl, Managing Director Pro: „Es ist für uns alle eine schwierige Situation, aber die Entscheidung war letztlich alternativlos. Wir werden Peter auf dem Weg zurück die volle Unterstützung zukommen lassen und wünschen ihm alles Gute.“

Hochkofler kam mit 15 Jahren an die Red Bull Eishockey Akademie und spielt seit 2015 im Profiteam der Red Bulls. Damit gehört der Stürmer zu den längst dienenden Spielern der Salzburger Organisation. In der aktuellen Saison wurde er von zwei aufeinanderfolgenden Verletzungen lange zurückgeworfen und hat erst am 28. Dezember sein erstes Ligaspiel bestritten. Nach nur acht Spielen (1 Tor) ist die Saison für den Charakterspieler leider schon wieder zu Ende. Hochkofler unterzieht sich gerade weiteren Untersuchungen, die Aufschluss über die weitere medizinische Behandlung geben sollen.

Der EC Red Bull Salzburg und der Spieler bitten um Verständnis, dass darüber hinaus keine weiteren Statements abgegeben werden.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!