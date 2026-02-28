Saisonende für Niklas Heyer

Herne. (PM HEV) Doppelt bitter – Die Miners haben nicht nur die Niederlage gegen die Icefighters Leipzig zu verschmerzen, sondern auch das vorzeitige Saisonende von Niklas Heyer.

In der gestrigen Begegnung zog sich der Verteidiger eine Verletzung zu, beendete das Spiel unter Schmerzen jedoch erst mit Ende der regulären Spielzeit.

Niklas Heyer: „Ich möchte mich bei den Fans für die Unterstützung in dieser Saison bedanken – ihr seid großartig! Die Chance ist noch da, unser Ziel auf Platz 8 zu erreichen und die Jungs auf dem Eis werden weiter alles dafür geben. Steht zum Team und unterstützt uns auch die nächsten Spiele. Auch ich werde off-ice alles tun, um zum Gelingen beizutragen. Wir sehen uns Dienstag in der Halle!“