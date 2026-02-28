Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Herner EV Saisonende für Niklas Heyer
Herner EVInjury list

Saisonende für Niklas Heyer

28. Februar 20261 Mins read51
Niklas Heyer - © Sportfoto-Sale (DR)
Herne. (PM HEV) Doppelt bitter – Die Miners haben nicht nur die Niederlage gegen die Icefighters Leipzig zu verschmerzen, sondern auch das vorzeitige Saisonende von Niklas Heyer.

In der gestrigen Begegnung zog sich der Verteidiger eine Verletzung zu, beendete das Spiel unter Schmerzen jedoch erst mit Ende der regulären Spielzeit.

Niklas Heyer: „Ich möchte mich bei den Fans für die Unterstützung in dieser Saison bedanken – ihr seid großartig! Die Chance ist noch da, unser Ziel auf Platz 8 zu erreichen und die Jungs auf dem Eis werden weiter alles dafür geben. Steht zum Team und unterstützt uns auch die nächsten Spiele. Auch ich werde off-ice alles tun, um zum Gelingen beizutragen. Wir sehen uns Dienstag in der Halle!“

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Previous post ICEHL am Freitag: Linz in den Pre-Playoffs, Caps fixieren Heimrecht, Bozen unterliegt dem KAC, Haie gewinnen

