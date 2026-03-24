Saisonende für die Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit einem 1:5 gegen das Team aus Essen beenden die Ice Aliens die Saison als Vizemeister.

Wieder eine erfolgreiche Saison, in der wir viele grandiose Siege feiern konnten und die einzige Mannschaft waren, die Essen gleich zweimal bezwingen konnte.

Linus Schwarte konnte verletzungsbedingt nicht mitwirken. Leon Brunet machte seine Sache gut und war an den Gegentoren schuldlos. Essen stellte vor über 2000 Besucher schnell auf 0:2. Nach einer Spieldauerstrafe gegen Ratingen erhöhte der Gast auf 0:4, später fiel noch das 0:5. Im letzten Durchgang war die Luft natürlich raus, die Ice Aliens belohnten sich für ihre Bemühungen mit dem 1:5 durch Mathias Onckels. Raphael Palmeira-Kerkhoff ist derzeit immer noch im Krankenhaus und wir können noch keine weitere Diagnose geben.

Cheftrainer Frank Gentges bilanziert die Finalserie: „Gratulation an Essen. Essen ist der verdiente Meister und das war schon von Saisonbeginn an klar, weil Essen absolut kein Regionalligist ist. Jetzt hoffe ich, dass Essen wieder in die Oberliga geht, in der Regionalliga haben und hatten sie absolut nichts zu suchen.

Wir haben wieder mal eine überragende Saison gespielt und die, aufgrund unserer finanziellen Möglichkeiten, realistischen Ziele, wieder mal weit übertroffen. Selbst Dortmund mit ihren enormen Möglichkeiten im Umfeld, haben wir im Halbfinale souverän besiegt.

Und keine andere Mannschaft als wir, hätte der personell übermächtigen Mannschaft aus Essen im Finale in der Form Paroli bieten können. Wir sind auch die einzige Mannschaft, die gegen Essen gewonnen hat und das sogar zweimal. Von unserem quantitativ viel zu kleinen Kader von 15 Spielern konnten mindestens 4-5 im Finale, bei der Qualität von Essen, nicht mitgehen, somit mussten wir fast die gesamte Finalserie mit 11 Spielern spielen und die haben mit einem enormen Kraftaufwand dafür gesorgt, dass das Finale nicht komplett einseitig war.“

Sonntag findet in der Eissporthalle Ratingen die Abschlussfeier mit Trikotversteigerung statt. Weitere Infos dazu folgen morgen. Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits, hier werden wir euch in der Sommerpause wie immer nach und nach auf dem Laufenden halten.