Saisonende für die Eispiraten: 2:6-Niederlage in Spiel zwei

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Spiel 2 der Pre-Playoff-Serie gegen die Lausitzer Füchse nicht siegreich gestalten können und sich letztlich mit 2:6 geschlagen geben müssen.

Nach zwei Niederlagen gegen die Ostsachsen steht für die Crimmitschauer somit die Sommerpause an – ihr Kontrahent aus Weißwasser misst sich nun im Viertelfinale der Playoffs mit den Kassel Huskies.

Beide Teams schenken sich von Beginn an nichts – Wruck trifft im Powerplay

Im gut gefüllten Sahnpark hatten die Eispiraten, die zum Mittwochabend unverändert in Spiel 2 gingen, zunächst ordentlich zu tun. In einer von beiden Mannschaften intensiv geführten Begegnung, in der sich Piraten und Füchse keinen Zentimeter Eis schenkten, hatten die Gäste vor allem bis zum ersten Powerbreak optische Spielvorteile. Während die Westsachsen immer wieder konterten und Entlastungsangriffe fuhren, blieb Kevin Reich auf der Gegenseite standhaft und parierte ein ums andere mal stark.

Dann kam der goldene Moment von Dylan Wruck. In der ersten Überzahlsituation des Spiels war es der Deutsch-Kanadier, der nach schneller Kombination über Adam McCormick und Corey Mackin zur viel umjubelten Führung einschoss – 1:0 (18.). Nur kurze Zeit später verpasste Philipp Kuhnekath mit seinem Hochkaräter das 2:0, scheiterte aber am gut reagierenden Anthony Morrone.

Füchse treffen in Eispiraten-Drangphase – Brune erhält große Strafe

Im zweiten Drittel entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Offensiv kamen die Eispiraten, ebenso wie die Gäste aus Weißwasser, zu guten Möglichkeiten – unter anderem traf Brune mit einem Schuss von halbrechts nur die Latte. Auch Mackin und Wruck suchten immer wieder den Abschluss, fanden jedoch mehrfach ihren Meister im Füchse-Goalie Morrone.

In numerischer Überzahl gelang den Lausitzer Füchsen dann aber der Ausgleich: Nach einer sehenswerten Passstafette überwand Lane Scheidl Torhüter Kevin Reich und stellte auf 1:1 (35.).

Crimmitschau zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt und setzte seinerseits zu einer starken Druckphase an. Mehrere Chancen durch Olleff und McGauley, die ebenso den Pfosten trafen, sowie McCormick und Wruck sorgten für ordentlich Gefahr vor Morrone, brachten aber nicht die erneute Führung.

Kurz vor Ende des Drittels sorgte eine umstrittene Szene schließlich für Diskussionen: Nach einem Stockgerangel entschieden die Schiedsrichter nach dem Videobeweis auf eine große Strafe gegen Louis Brune, der mit 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe vom Eis geschickt wurde. Eine äußerst diskutable Entscheidung der Refs – zumal vorher, im Sinne der Playoffs, viel laufen gelassen wurde.

Unterzahl erweist sich als Genickbruch – Anschluss von Wruck reicht nicht

Die Eispiraten mussten das Schlussdrittel so zunächst mit einer langen Unterzahl beginnen. Die Lausitzer Füchse nutzten diese Situation konsequent aus und drehten die Partie mit einem Doppelschlag: Zunächst traf Scheidl im Powerplay zur Führung, kurz darauf verwertete Dosch einen Abpraller zum 1:3 (44.).

Crimmitschau zeigte danach Moral und erhöhte den Druck deutlich. Vor allem die Reihe um Wruck, Mackin und Corbeil sorgte immer wieder für Gefahr vor Füchse-Goalie Morrone. Der Anschlusstreffer gelang schließlich nach einem Angriff, der stark an das erste Tor erinnerte – die Eispiraten verkürzten im Powerplay durch Dylan Wruck auf 2:3 und waren wieder im Spiel (53.). Wenig später hatte Wruck sogar den Ausgleich auf dem Schläger, doch Morrone verhinderte mit einer starken Parade den möglichen Hattrick.

In der Schlussphase setzte Crimmitschau alles auf eine Karte und nahm Torhüter Kevin Reich für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis. Doch statt des Ausgleichs nutzten die Füchse ihre Konterchancen: Scheidl traf zunächst ins leere Tor zum 2:5 und komplettierte damit seinen Viererpack. Kurz vor Schluss stellte Jahnke mit einem weiteren Treffer den 2:6-Endstand her (60.).

Damit sichern sich die Lausitzer Füchse letztlich den Einzug ins Viertelfinale, während für die Eispiraten nach einer schwierigen Saison mit frühzeitigem Klassenerhalt die Sommerpause beginnt.

Torfolge (1:0, 0:1, 1:5):

1:0 Dylan Wruck (Corey Mackin, Adam McCormick) 17:36 – PP1

1:1 Lane Scheidl (Clarke Breitkreutz, Lennard Nieleck) 34:06 – PP1

1:2 Lane Scheidl (Charlie Jahnke) 43:09 – PP1

1:3 John Broda (Georgiy Saakyan, Kyle Havlena) 43:44 – PP1

2:3 Dylan Wruck (Corey Mackin, Tim McGauley) 52:36 – PP1

2:4 Lane Scheidl (Clarke Breitkreutz) 56:41

2:5 Adam Brady (Lane Scheidl, Eric Hjorth) 59:01 – EN

2:6 Charlie Jahnke (Alexander Dorsch) 59:34

Zuschauer: 4.243