Saisonbilanz der Schweizer National League: Ein Rekord und eine Premiere

Zürich. (PM NL) Mit der Finalserie über sieben Spiele und dem Meistertitel für den Genève Servette HC ist eine aufregende Meisterschaft zu Ende gegangen.

Mit knapp 3 Mio verkauften Tickets über die gesamte Saison erreichte die National League einen neuen Zuschauerrekord.

Am Ende der von diversen Experten unlängst als eine der «engsten und spielerisch besten Meisterschaften aller Zeiten» betitelt, überreichte National-League-CEO Denis Vaucher Noah Rod vom Genève Servette HC nach dem entscheidenden Spiel 7 in der Finalserie gegen den EHC Biel-Bienne den Meisterpokal. «Das spannende und hochstehende Finale war der Höhepunkt einer geschichtsträchtigen Meisterschaft», zieht Vaucher Bilanz. Für Servette handelte es sich um eine Premiere und um den ersten Meistertitel in der 118-jährigen Vereinsgeschichte. Wer die Impressionen des letzten Spiels in Zeitlupe nochmal geniessen möchte, kann dies hier tun: Champion Clip 2023

94% Stadionauslastung in den Playoffs

Nicht weniger als 375’000 Zuschauerinnen und Zuschauer strömten während den Playoff-, Playout und Ligaqualifikationsspielen in die Stadien, was einer Auslastung von herausragenden 94% entspricht. Zusammen mit den Spielen der Regular Season wohnten somit 2’979’300 Personen den insgesamt 420 Spielen bei. Das ist der höchste Wert, der in der National League je erreicht wurde. Erfreulich war dabei auch, dass die überwiegende Mehrheit der Spiele sicherheitstechnisch ohne Zwischenfälle durchgeführt werden konnte. So bewertete die Polizeiliche Koordinationsplattform Sport (PKPS) 87% aller Spiele mit «grün» d.h. an diesen Spielen kam es zu keinen gewalttätigen Ereignissen. Für die Sicherheit bei den National-League-Spielen wurden dabei insgesamt über 20’000 Sicherheitspersonen und Stewards eingesetzt.

Free-TV-Präsenz wie noch nie

In der abgelaufenen Saison wurden 40 Live-Spiele und über 80 Highlight-Sendungen erstmals bei TV24, 3+, Léman Bleu und Teleticino im Free-TV gezeigt. Zudem streamte Blick.ch 20 Partien live und bot die Highlight-Clips für alle NL-Spiele an. Dabei stiess das Saisonfinale auf grossen Anklang: So verzeichneten die neuen Free-TV-Partner 3+/TV24, Léman Bleu und Teleticino bis dato unerreichte Einschaltquoten und Marktanteile. Die Sender konnten dabei auf die Live-Übertragungen mit Studioprogramm von MySports zurückgreifen, das die Partien in der entscheidenden Phase mit Studios vor Ort begleitete. Medienmitteilung MySports vom 5.5.2023

Ausblick: Neues Pre-Playoffs-Format und neue Kommunikationsstrategie

Im Hinblick auf die kommende Saison ist mit der Veröffentlichung des neuen Spielplans in der zweiten Juni-Hälfte zu rechnen. Die erste Runde ist dabei für den 15. September 2023 geplant. Was den Modus betrifft, werden einzig die Pre-Playoffs leicht verändert daherkommen: Im «Play-in»-Format werden sich die Teams auf den Rängen 7 bis 10 neu in Hin- und Rückspielen messen und um die letzten beiden Playoff-Plätze kämpfen (hier geht’s zur Übersicht).

Mit der Westschweizer Agentur «Stax Sports» geht die National League ab der Saison 2023/24 kommunikativ neue Wege. Das gemeinsam definierte Ziel ist dabei ein grösserer Fokus auf die breite Fanbasis sowie eine zielgruppengerechte Content-Produktion mit gleichzeitiger Bespielung der verschiedenen Kanäle. «Mit Stax gewinnen wir einen Kommunikationspartner, der zu 100% auf Sport spezialisiert ist und sich in unserer Branche auskennt. Dieser Schritt ist Teil unseres Ziels, ein jüngeres Publikum zu erreichen und unser Angebot in den sozialen Medien auszubauen. Wir freuen uns sehr auf die neuen Impulse und den frischen Wind, den Stax in die National League bringen wird», sagt CEO Denis Vaucher. Auch Elio Sabo, CEO der Agentur, blickt mit viel Vorfreude auf die Partnerschaft: «Wir sind stolz von der National League ausgewählt worden zu sein. Es ist für jede Liga von entscheidender Bedeutung, ihr Zielpublikum kontinuierlich erreichen zu können. Nun wird es unsere Aufgabe sein, dem Publikum interessante Inhalte zu liefern und die digitale Reichweite der National League zu steigern.»

