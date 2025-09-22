Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eispiraten Crimmitschau Saisonaus: Ralf Rollinger erleidet schwere Knieverletzung
Eispiraten CrimmitschauInjury list

Saisonaus: Ralf Rollinger erleidet schwere Knieverletzung

Alexander Vladelchtchikov fehlt rund zwei Wochen

22. September 20251 Mins read73
Share
Ralf Rollinger - © Eispiraten Crimmitschau
Share

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Traurige Gewissheit: Ralf Rollinger hat sich in der vergangenen Woche während des Eistrainings eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Nach weiteren Untersuchungen steht nun fest, dass der Stürmer, der ursprünglich einen bis Ende September datierten Tryout-Vertrag besaß, für die komplette Saison ausfallen wird.

Die Eispiraten Crimmitschau werden dem 21-jährigen Offensivmann auf seinem Weg zur Genesung sowie bei seiner Rehabilitation zur Seite stehen und stehen aktuell in engem Austausch mit ihm über seine Vertragssituation. „Es ist bitter – sowohl für Ralf als auch für uns. Denn die bisher gezeigten Leistungen von ihm waren durchaus zufriedenstellend“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Aktuell ebenfalls verletzt ist Alexander Vladelchtchikov. Der Verteidiger zog sich im letzten Vorbereitungsspiel gegen die KSW IceFighters Leipzig eine Oberkörperverletzung zu und wird rund zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Das ergaben die anschließenden Untersuchungen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

2907
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Nach Katastrophen-Start: Immerhin ein Punkt für die Indians in Stuttgart

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC Black Wings LinzInjury list

Entwarnung bei Luis Lindner

Linz. (PM Black Wings) Nach einem unglücklichen Zusammenprall in Wien konnte Verteidiger...

By22. September 2025
Eispiraten CrimmitschauESV Kaufbeuren

Erstes Auswärtsspiel der Westsachsen wird durch Special Teams entschieden

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am zweiten Spieltag der DEL2-Saison...

By21. September 2025
Eispiraten CrimmitschauKrefeld Pinguine

4:1! Eispiraten schlagen Krefeld zum Saisonauftakt

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben den perfekten Start in die...

By20. September 2025
EV ZugInjury list

EVZ längere Zeit ohne Riva

Zug. (PM EVZ) Der Verteidiger Elia Riva fällt mit einer Oberkörperverletzung auf...

By18. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten