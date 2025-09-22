Saisonaus: Ralf Rollinger erleidet schwere Knieverletzung

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Traurige Gewissheit: Ralf Rollinger hat sich in der vergangenen Woche während des Eistrainings eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Nach weiteren Untersuchungen steht nun fest, dass der Stürmer, der ursprünglich einen bis Ende September datierten Tryout-Vertrag besaß, für die komplette Saison ausfallen wird.

Die Eispiraten Crimmitschau werden dem 21-jährigen Offensivmann auf seinem Weg zur Genesung sowie bei seiner Rehabilitation zur Seite stehen und stehen aktuell in engem Austausch mit ihm über seine Vertragssituation. „Es ist bitter – sowohl für Ralf als auch für uns. Denn die bisher gezeigten Leistungen von ihm waren durchaus zufriedenstellend“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Aktuell ebenfalls verletzt ist Alexander Vladelchtchikov. Der Verteidiger zog sich im letzten Vorbereitungsspiel gegen die KSW IceFighters Leipzig eine Oberkörperverletzung zu und wird rund zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Das ergaben die anschließenden Untersuchungen.

