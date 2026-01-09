Saisonaus für Vladislav Filin

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils müssen für den weiteren Saisonverlauf auf Vladislav Filin verzichten.

Der 30-Jährige zog sich im Spiel gegen den EHC Freiburg eine Unterkörperverletzung zu. Nach einer Untersuchung bei einem Spezialisten steht nun fest, dass sich Filin einer Operation unterziehen muss und damit für den Rest der Saison ausfällt.

Der gelernte Stürmer war in der laufenden Spielzeit als Verteidiger eingeplant und hatte erst kürzlich sein Comeback gefeiert. Bereits zu Saisonbeginn hatte sich Filin ausgerechnet in Freiburg schwer verletzt und war seitdem ausgefallen.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: “Es tut mir unendlich leid für Vlad, da er sich gerade erst mit großem Einsatz zurückgekämpft hat. Er ist für unser Team nicht nur in der Kabine, sondern auch auf dem Eis ein enorm wichtiger Spieler und nur schwer zu ersetzen.”

Die gesamte Blue-Devils-Organisation wünscht Vladislav Filin eine gute Besserung, eine erfolgreiche Operation und eine schnelle Genesung.

