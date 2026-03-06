Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eisbären Berlin Saisonaus für Eisbären-Verteidiger Korbinian Geibel
Eisbären Berlin

Saisonaus für Eisbären-Verteidiger Korbinian Geibel

Korbinian Geibel - © Marco Leipold / City-Press
Berlin. (PM Eisbären) Das Verletzungspech der Eisbären Berlin hält weiter an. Verteidiger Korbinian Geibel zog sich am vergangenen Mittwoch im Auswärtsspiel in Dresden eine Schulterverletzung zu.

Nach eingehenden Untersuchungen steht fest, dass der Linksschütze in der laufenden Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Geibel wird zeitnah operiert.

Der gebürtige Starnberger, der bereits im Herbst mehrere Monate ausfiel, absolvierte in der laufenden DEL-Saison 29 Partien für die Eisbären. In diesen Einsätzen sammelte der Defensivspieler sieben Scorerpunkte (vier Tore, drei Assists). In seiner Laufbahn absolvierte der Linksschütze insgesamt 179 DEL-Partien für den Hauptstadtclub, in denen er auf zehn Treffer sowie 25 Vorlagen kommt. Der Verteidiger wurde mit den Eisbären bislang dreimal Deutscher Meister. Zudem gehörte er zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele 2026 sowie der IIHF WM 2025.

Korbinian Geibel ist neben Blaine Byron und Patrick Khodorenko bereits der dritte Berliner Spieler, der verletzungsbedingt in der restlichen Saison nicht mehr spielen wird. Zudem fehlen auch Torhüter Jake Hildebrand, Verteidiger Mitch Reinke und Stürmer Lean Bergmann bis auf Weiteres.

