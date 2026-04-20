Saisonaus für Eisbären-Torhüter Jake Hildebrand

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen die restlichen Playoffs der PENNY DEL ohne Jake Hildebrand bestreiten.

Der Torhüter zog sich im vierten Spiel der laufenden Halbfinalserie gegen die Kölner Haie eine Beinverletzung zu und konnte die Partie nicht fortsetzen. Nach eingehenden Untersuchungen steht fest, dass der Schlussmann in der laufenden Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Der US-Amerikaner, der erst kürzlich sein Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause gab, spielt seine dritte Saison für Berlin. In den beiden vorherigen Spielzeiten gewann der Linksfänger mit den Eisbären jeweils die Deutsche Meisterschaft. Hildebrand absolvierte bisher insgesamt 130 DEL-Spiele für den Hauptstadtclub, in denen er auf 86 Siege und eine Fangquote von 90,9 % kommt. In der Saison 2025/26 bestritt der Torhüter 33 Spiele in der PENNY DEL für die Berliner.

Jake Hildebrand ist neben Lean Bergmann, Korbinian Geibel, Blaine Byron und Patrick Khodorenko der fünfte Berliner Spieler, der verletzungsbedingt in der restlichen Saison nicht mehr spielen wird.