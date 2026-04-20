Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Eisbären Berlin Saisonaus für Eisbären-Torhüter Jake Hildebrand
Eisbären BerlinInjury list

Saisonaus für Eisbären-Torhüter Jake Hildebrand

20. April 20261 Mins read113
Share
Jake Hildebrand - © Florian Pohl / City-Press
Share

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen die restlichen Playoffs der PENNY DEL ohne Jake Hildebrand bestreiten.

Der Torhüter zog sich im vierten Spiel der laufenden Halbfinalserie gegen die Kölner Haie eine Beinverletzung zu und konnte die Partie nicht fortsetzen. Nach eingehenden Untersuchungen steht fest, dass der Schlussmann in der laufenden Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Der US-Amerikaner, der erst kürzlich sein Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause gab, spielt seine dritte Saison für Berlin. In den beiden vorherigen Spielzeiten gewann der Linksfänger mit den Eisbären jeweils die Deutsche Meisterschaft. Hildebrand absolvierte bisher insgesamt 130 DEL-Spiele für den Hauptstadtclub, in denen er auf 86 Siege und eine Fangquote von 90,9 % kommt. In der Saison 2025/26 bestritt der Torhüter 33 Spiele in der PENNY DEL für die Berliner.

Jake Hildebrand ist neben Lean Bergmann, Korbinian Geibel, Blaine Byron und Patrick Khodorenko der fünfte Berliner Spieler, der verletzungsbedingt in der restlichen Saison nicht mehr spielen wird.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Joker binden Youngstar Pavels Nikitins für zwei Jahre

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +Adler MannheimDELEHC Red Bull MünchenEisbären BerlinKölner Haie

Alle Stimmen, alle Tore im Video: „Wir haben noch nicht genug!“: Mannheim zieht ins Finale ein, München trauert zwei „Knackpunkt-Spielen“ hinterher – Haie verteilen in Berlin „hier und da ein Geschenk“

Bonn. (PM MagentaSport) Der erste Endspielteilnehmer steht fest! Die Adler Mannheim fliegen...

By18. April 2026
Eisbären BerlinKölner Haie

Serge Aubin: „Wir sind aber noch nicht am Ziel“ – Eisbären gewinnen fünftes Halbfinalspiel gegen Köln

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin bleiben in den DEL-Playoffs 2026 daheim...

By18. April 2026
! +Eisbären BerlinKölner Haie

„Wieder mit einem Lächeln ins neue Spiel gehen!“ Köln hat Bokk: „Wir wollen es in diesem Jahr anders machen“

Bonn. (PM MagentaSport) Das Prädikat „Werbung für Eishockey“ wurde für das packende...

By16. April 2026
Eisbären BerlinInjury list

Eisbären-Stürmer Lean Bergmann schwer verletzt

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen langfristig auf Lean Bergmann verzichten....

By14. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten