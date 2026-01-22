Saisonaus für Eisbären-Stürmer Blaine Byron

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin bleiben weiter vom Verletzungspech verfolgt.

Angreifer Blaine Byron verletzte sich am vergangenen Sonntag im Startdrittel gegen die Grizzlys Wolfsburg und konnte die Partie nicht fortsetzen. Medizinische Untersuchungen ergaben eine schwere Muskelverletzung, wodurch der Linksschütze die restliche Spielzeit verpassen wird. Der Kanadier wird zeitnah operiert.

Neben Patrick Khodorenko ist Byron bereits der zweite Berliner Spieler, der die gesamte verbleibende Saison verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Zudem kann Cheftrainer Serge Aubin aktuell auch nicht auf die beiden Angreifer Manuel Wiederer und Markus Vikingstad zurückgreifen.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Die Verletzung ist ein Schock und ein schwerer Rückschlag im Endspurt der DEL-Hauptrunde. Sowohl für uns als auch vor allem für Blaine selbst. Blaine ist ein wichtiger Spieler unserer Offensive. Er wird sportlich wie menschlich auf dem Eis fehlen. Natürlich wird Blaine unsere volle Unterstützung in der Reha bekommen. Unser Fokus liegt nun darauf, ihn in der Genesung bestmöglich zu unterstützen.“

Blaine Byron absolvierte in der laufenden Spielzeit 29 DEL-Spiele für die Eisbären, in denen er sieben Tore und zehn Assists verbuchte. Der Kanadier spielt aktuell seine vierte Saison in Berlin. In den drei vorherigen Spielzeiten gewann er mit dem Hauptstadtclub jeweils die Deutsche Meisterschaft. Der Stürmer kommt insgesamt auf 180 Partien in der Deutschen Eishockey Liga, in denen er 147 Scorerpunkte (51 Treffer, 96 Vorlagen) sammelte.

