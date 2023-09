Saisonauftakt gegen Rosenheim â€“ Suvanto neuer KapitÃ¤n

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen starten am Freitagabend mit dem Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim in die neue DEL2-Saison. Spielbeginn ist...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen starten am Freitagabend mit dem Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim in die neue DEL2-Saison.

Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Als Kapitän wird David Suvanto die Blau-Weißen in der neuen Spielzeit anführen. Zum Auftaktwochenende wird der schwedische Verteidiger aber verletzungsbedingt noch ausfallen.

Nach dem Abgang von Jordan Knackstedt musste ein neuer Kapitän der Eislöwen gefunden werden. Für den neuen Cheftrainer Corey Neilson hat sich dabei David Suvanto als beste Lösung hervorgetan, auch wenn der Verteidiger nahezu die komplette Vorbereitung verletzungsbedingt verpasst hat. Zu den Assistenzkapitänen wurden Tomas Andres und Simon Karlsson bei den Heimspielen sowie David Rundqvist und Yannick Drews bei den Auswärtsspielen ernannt.

David Suvanto, Mannschaftskapitän Dresdner Eislöwen: „Es ist eine Ehre für mich, dass ich das Vertrauen bekomme unser Team als Kapitän anzuführen. Es sind große Schuhe, die zu füllen sind, nachdem Jordan Knackstedt das Amt in den letzten Jahren bekleidet hatte. Ich habe aber auch in den letzten Jahren schon zu den Führungsspielern gezählt und das ist auch eine Rolle, in der ich mich selbst sehe. Sehr viel wird sich für mich daher im Umgang mit dem Team nicht ändern. Einzig, dass ich jetzt mehr noch das Verbindungsglied zwischen Team und Trainern bin, das ist eine neue Aufgabe, die ich sehr gern annehme.“

Mit dem Auftaktspiel gegen Rosenheim am Freitag wird endgültig der Haken hinter die Saisonvorbereitung gesetzt. Ab sofort geht es um Punkte. Mit den Starbulls ist gleich im ersten Saisonspiel der Aufsteiger aus der Oberliga in der JOYNEXT Arena zu Gast. Rosenheim wird versuchen wollen diese Aufstiegseuphorie mit ins Spiel zu nehmen.

Corey Neilson, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Unsere Vorbereitung war sicher nicht perfekt, aber meine Mannschaft hat in jedem Training und Spiel großen Einsatz gezeigt und arbeitet sehr detailgenau. Es braucht aber eben seine Zeit, bis das für alle neue Spielsystem verinnerlicht ist. Wichtig dafür wird die Kommunikation auf dem Eis sein, mit der sich die jüngeren Spieler immer etwas schwerer tun. Aber vom ersten Tag bis heute haben wir da schon große Fortschritte gemacht. Ich bin zuversichtlich, dass wir gegen Rosenheim den nächsten Schritt machen werden und natürlich wollen wir die Punkte hier in Dresden behalten.“

Seit dem 4:1-Erfolg am 13. September 2013 in Weißwasser konnten die Eislöwen kein Auftaktspiel in der DEL2 mehr gewinnen. Diese schwarze Serie soll am Freitagabend endlich durchbrochen werden. Helfen soll dabei auch weiterhin Marco Baßler. Der Angreifer hat die Chance bekommen, sich über ein Tryout bei den Eislöwen für einen Vertrag zu empfehlen. Der 24-Jährige wird mindestens bis Weihnachten das Eislöwen-Trikot tragen.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Timo Walther muss operiert werden und fällt bis mindestens Weihnachten aus. Deshalb haben wir uns entschieden, dass Marco Baßler bis dahin auch weiterhin bei uns bleiben wird.“

Die Arenatüren und Abendkasse öffnen am Freitagabend 18:30 Uhr.

