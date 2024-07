Saisonauftakt fÃ¼r Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen

Füssen. (PM DEB) Auch für die Eishockey-Schiedsrichter und -Schiedsrichterinnen geht es mit den Vorbereitungen auf die neue Saison bereits im Hochsommer los. Ab dem...

Füssen. (PM DEB) Auch für die Eishockey-Schiedsrichter und -Schiedsrichterinnen geht es mit den Vorbereitungen auf die neue Saison bereits im Hochsommer los.

Ab dem morgigen Donnerstag, den 25. Juli 2024, starten die Unparteiischen am Bundesstützpunkt in Füssen in die neue Spielzeit.

Der erste Lehrgang findet von Donnerstag, den 25. Juli bis Samstag, den 27. Juli 2024 statt. Hier treffen sich die von den Landesverbänden entsandten Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die sich weiterentwickeln und dafür qualifizieren möchten, Spiele bis hin zur DEL2 oder PENNY DEL zu leiten.

Der zweite Lehrgang beginnt am Samstag, den 27. Juli und endet am Montag, den 29. Juli 2024. Hier treffen sich die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen der DEB-Ligen (DFEL, Oberligen, Nachwuchsligen) zu ihrer jährlich verpflichtenden Schulung, die der Fortbildung und Lizenzverlängerung dient. Hierbei werden ebenfalls Informationen zu den aktuellen Durchführungsbestimmungen der DEB-Ligen vermittelt.

Themen der Schulungen beider Lehrgänge sind unter anderem Stellungsspiel, Positionierung, Videobeweis mit Schwerpunkt Behinderung der Torhüter/ Torhüterinnen und Unterstützung zur Ermittlung des Strafmaßes von kleinen oder großen Strafen (RISD-Model). Abschließend stehen Eis-, Fitness- und Regeltests auf dem Plan.

Als Referenten werden Lars Brüggemann (PENNY DEL), Gordon Schukies (PENNY DEL), Stefan Vogl (DEL2), Manuela Gröger-Schneider (DEB), Dr. Tom Kossak (Sportpsychologe der Männer-Nationalmannschaft), Stephan Bauer (Ausbilder DEB-Schiedsrichter) und weitere Vortragende vor Ort sein.

Weitere Schiedsrichterlehrgänge 2024/2025:

• 8.-10. August 2024 in Füssen

• 10.-12. August 2024 in Füssen

Ausbilder DEB-Schiedsrichter Stephan Bauer: Wir haben im Schiedsrichterwesen des DEB zur kommenden Saison neue Strukturen geschaffen. In den letzten Jahren ist es uns leider nicht gelungen genügend Nachwuchs-Schiedsrichter und -Schiedsrichterinnen aus den eigenen Reihen für unsere Top-Ligen zu generieren. Das ist ab sofort meine Aufgabe – Talent muss erkannt und gefördert werden. Wir haben bei den ersten beiden DEB-Lehrgängen etwa 100 Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen am Start. Unser Ziel ist es, jeden Einzelnen und jede Einzelne für höhere Aufgaben vorzubereiten und entsprechend auszubilden.“