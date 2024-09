Saisonauftakt für die U17 und U20 der Starbulls Rosenheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Die U17 und U20 der Starbulls Rosenheim stehen vor einem spannenden Saisonstart, denn an diesem Wochenende bestreiten beide Mannschaften ihre ersten...

Mit intensiven Vorbereitungen und einer klaren Zielsetzung gehen die Teams in ihre Auftaktpartien und sind bereit, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Für die U17, die sich in der 1. Liga etabliert hat, wird es darum gehen, an die Erfolge der letzten Saison anzuknüpfen und direkt mit einer starken Leistung zu überzeugen. Die Mannschaft hat sich in der Vorbereitung gut aufeinander abgestimmt und möchte den Heimvorteil nutzen, um mit einem ersten Sieg Selbstvertrauen zu tanken. Spielbeginn ist am Samstag, 07.09.2024, um 16:30 Uhr.

Auch die U20 startet in ihre erste Saison in der 1. Liga und möchte nach dem gemischten Auftakt der vergangenen Woche an ihren Sieg im zweiten Spiel anknüpfen. Das Team ist hochmotiviert, die Leistungen zu stabilisieren und die ersten Punkte der Saison einzufahren. Mit einem starken Kader und einer soliden Vorbereitung blickt die U20 positiv auf die bevorstehenden Herausforderungen. Zuerst erwartet die U20 am Samstag ein Auswärtsspiel gegen Ingolstadt. Das Spiel beginnt um 16:00 Uhr. Am folgenden Tag empfangen die Junioren den ERC Ingolstadt im Heimatstadion. Spielbeginn ist hierbei um 10:30 Uhr.

Beide Teams werden alles geben, um ihre Ambitionen in den kommenden Spielen zu unterstreichen und mit einem erfolgreichen Saisonstart den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit zu legen.

Zusätzlich bestreiten die U13 und U15 am Wochenende Freundschaftsspiele gegen den EHC Ottobrunn. Diese Spiele finden am Freitag im ROFA-Stadion statt und bieten den Mannschaften eine gute Gelegenheit, sich weiter einzuspielen und sich auf die kommenden Pflichtspiele vorzubereiten.

Die Starbulls-Familie blickt gespannt auf ein ereignisreiches Wochenende, das den Startschuss für eine vielversprechende Saison im Eishockeynachwuchs markiert.