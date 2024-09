Saisonauftakt fÃ¼r die JungfÃ¼chse in der Regionalliga Ost

Weißwasser. (PM Lausitzer Jungfüchse) Die Regionalligamannschaft der Lausitzer Jungfüchse startet am kommenden Sonntag, den 29.09.2024, in die neue Saison. Das Team tritt im ersten...

Das Team tritt im ersten Spiel, wie bereits in den Jahren davor, auswärts gegen die Chemnitz Crashers im Jutta Müller Eissportzentrum an. Das Team hat sich von der bisherigen Bezeichnung „U23“ verabschiedet, um nun unter dem Namen „Lausitzer Jungfüchse“ in die Regionalliga-Saison zu starten.

Neues Team, neue Gesichter

Die Lausitzer Jungfüchse treten mit einem umstrukturierten Team an. Einige spannende Neuzugänge verstärken den Kader:

• Corey Schultheis, 25 Jahre alt, stammt aus Wichita, USA, und spielte in den letzten drei Jahren an der Oakland University in der ACHA. Als rechter Flügelstürmer mit deutscher Staatsbürgerschaft bringt er internationale Erfahrung ins Team.

• Pavel Douša kehrt nach einem Jahr in Benátky (Tschechien) nach Weißwasser zurück. Der 24-jährige Center bringt seine Erfahrung und sein Talent als rechtsschießender Kontingentspieler zurück aufs Eis.

• Vojta Marcinek, 19 Jahre alt, durchlief den Nachwuchs des HC Kladno und sammelte in der vergangenen Saison in Deutschland bei der U20 von Straubing Erfahrung. Der junge Verteidiger gilt als großes Talent.

• Tim und Tom Mäding, zwei Brüder aus Erfurt, die mit 18 und 20 Jahren ebenfalls den Sprung in die Regionalligamannschaft wagen. Sie kommen aus dem Nachwuchs von Erfurt und sehen in Weißwasser die Chance, den nächsten Karriereschritt zu machen.

• Aus der eigenen U17-Mannschaft kommen Benjamin Hanl, Justin Schurmann und Willy Fiedler (alle Jahrgang 2007) in die Regionalliga. Willy Fiedler stammt aus Dresden, während die anderen aus Weißwasser kommen.

Trainerteam

Das Trainerteam besteht aus dem Dreiergespann Sebastian Wolsch, Jörg Wartenberg und Marco Ludwig. Im Zusammenspiel mit erfahrenen Spielern wie Marius Stöber, Leon Eisebitt und Aron Wagner ist das Team bereit, sich den Herausforderungen der neuen Saison zu stellen.

Saisonziel: Ausbildung und Weiterentwicklung

Das Hauptziel der Lausitzer Jungfüchse in dieser Saison liegt klar auf der Ausbildung junger, talentierter Spieler. Viele Teammitglieder haben bisher nur in Nachwuchsligen wie der U17 oder U20 gespielt. Das Team bietet ihnen nun die Möglichkeit, sich an den Männerbereich und die damit verbundenen höheren Anforderungen, insbesondere in Bezug auf die körperliche Härte, zu gewöhnen. Die Mannschaft bleibt eines der Teams mit den meisten einheimischen Spielern, was den Fokus auf die Förderung lokaler Talente unterstreicht.

Neuer Spielmodus der Regionalliga Ost

In der neuen Saison nimmt die Regionalliga Ost durch den Wegfall der Berliner Adler mit acht Teams an den Start. Gespielt wird eine 1,5-fache Runde mit insgesamt 24 Pflichtspielen. Im März beginnt die Playoff-Phase, in der die ersten vier Teams den Meister in einem Best-of-5-Modus ausspielen. Die Plätze 5 bis 8 treten in Platzierungsspielen im Best-of-3-Modus gegeneinander an.

Vorbereitungsspiele: Lernreiche Duelle und Fortschritte

Das Team von Trainer Sebastian Wolsch hat sich in der Vorbereitungsphase in vier Testspielen gegen den HC Jablonec nad Nisou und die Eisbären Juniors gemessen:

• Gegen den HC Jablonec nad Nisou unterlag das Team in zwei hart umkämpften Spielen, zeigte aber große Moral und wichtige Fortschritte.

• Gegen die Eisbären Juniors konnte ein überzeugender Sieg in Berlin erzielt werden, der das Potenzial der Mannschaft aufzeigte. Im Rückspiel folgte eine knappe Niederlage, doch insgesamt war die Vorbereitung sehr lehrreich.

Trainer Sebastian Wolsch resümiert: „Wir haben wichtige Schritte nach vorne gemacht und sind überzeugt, dass wir zum Saisonstart bereit sein werden.“

Erster Gegner: Chemnitz Crashers

Die Saison startet mit einem Auswärtsspiel bei den Chemnitz Crashers am Sonntag, den 29.09.2024. Das erste Heimspiel der Lausitzer Jungfüchse findet am 12.10.2024 gegen die Luchse Lauterbach statt. Die Mannschaft freut sich darauf, vor heimischem Publikum mit vollem Einsatz zu punkten.

Mit Spannung in die neue Saison

Die Lausitzer Jungfüchse stehen vor einer spannenden und herausfordernden Regionalliga-Saison. Mit einem Mix aus jungen Talenten, Rückkehrern und erfahrenen Spielern ist das Team bestens aufgestellt, um die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen. Der Fokus auf die Ausbildung und Förderung regionaler Talente ist nun dabei der Kern der Mannschaftsphilosophie. Die Fans können sich auf eine Saison voller Kampfgeist, Leidenschaft und mitreißender Spiele freuen. Der Verein lädt alle Unterstützer herzlich ein, das Team auf seinem Weg zu begleiten und gemeinsam die Erfolge der neuen Saison zu feiern.