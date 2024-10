Saisonauftakt der SchÃ¶nheider WÃ¶lfe gegen Tornado Niesky

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe starten am kommenden Samstag, den 5. Oktober 2024, um 17:00 Uhr mit einem spannenden Heimspiel in die neue...

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe starten am kommenden Samstag, den 5. Oktober 2024, um 17:00 Uhr mit einem spannenden Heimspiel in die neue Regionalliga-Ost-Saison 2024/2025.

Zum Meisterschaftsauftakt empfängt das Team von Coach Sven Schröder im Wolfsbau den Ligakonkurrenten ELV Tornado Niesky.

Besonders brisant ist dabei die Geschichte eines Neuzugangs: Der erst 18-jährige Verteidiger Arthur Schwabe wechselte im Sommer ausgerechnet vom ELV Tornado Niesky nach Schönheide. Schwabe, der Sohn von Tornado-Trainer Jens „Theo“ Schwabe, entschied sich aus beruflichen Gründen für den Wechsel. Seit Anfang September absolviert der junge Verteidiger eine Ausbildung an der Polizeischule im nahegelegenen Schneeberg, was es ihm ermöglicht, Eishockey und Ausbildung in Schönheide unter einen Hut zu bringen. Trotz des Wechsels zeigt sich sein Vater Jens Schwabe zufrieden: „Ich freue mich, dass es mit der Ausbildung für Arthur geklappt hat. Er ist bei den Wölfen in guten Händen, und ich bin gespannt, ihn am 5. Oktober im Wolfsbau wiederzusehen.“

Die Wölfe gehen mit viel Selbstbewusstsein in das Duell gegen Niesky, nachdem sie in der vergangenen Saison alle drei Aufeinandertreffen klar für sich entscheiden konnten. Doch jede Saison beginnt bekanntlich bei null, und so ist die Devise klar: Von der ersten Minute an wachsam sein, damit die ersten drei Punkte auf das Habenkonto verbucht werden können.

Wie bei den Wölfen, gibt es auch bei Tornado Niesky personelle Veränderungen. Mit den Neuzugängen David Kube (Verteidiger), Luca Ladusch und Martin Barak (beide Stürmer) kamen drei talentierte Spieler vom ES Weißwasser. Auf der anderen Seite verließ nicht nur Arthur Schwabe das Team, sondern auch die Stürmer Eddy Lysk und Philip Riedel, die beide zu den Chemnitz Crashers wechselten.

Alles ist angerichtet für einen packenden Saisonauftakt, bei dem die Zuschauer ein spannendes Duell im Wolfsbau erwarten dürfen.

Spielbeginn: Samstag, 05. Oktober 2024, 17:00 Uhr

Ort: Wolfsbau, Schönheide

Tickets: Online unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events Das erste Meisterschaftsheimspiel der neuen Saison 2024/2025 wird präsentiert von der Nickelhütte Aue GmbH. Vielen herzlichen Dank!

Am gleichen Tag, bereits ab 10:00 Uhr findet sozusagen als „Vorglüher“ das erste Heimturnier unserer U11-Spielgemeinschaft Schönheide/Chemnitz im Wolfsbau statt. Zu Gast sind zwei Teams vom ETC Crimmitschau und die SG Halle/Leipzig. Auch unsere Nachwuchs-Kids würden sich über reichlich Zuschauer freuen. Fürs leibliche Wohl ist für immer gesorgt und der Eintritt ist frei.