Saison startet: Erstes Indians-Heimspiel am Sonntag

Memmingen. (PM Indians) Jetzt wird’s ernst: Der ECDC Memmingen startet in die Oberliga-Saison 2024/25. Am Freitagabend sind die Indians in Stuttgart zu Gast, zwei Tage später folgt das erste Punktspiel vor eigenen Fans. Für die Partie am Sonntagabend (18 Uhr) gegen die Passau Black Hawks sind weiter Tickets im Vorverkauf erhältlich.

Mit zwei gefährlichen Teams bekommen es die Memminger gleich zu Beginn der neuen Runde zu tun. Im letzten Jahr auf den hinteren Plätzen der Tabelle beheimatet, konnten sich sowohl die Stuttgart Rebels als auch Sonntags-Gegner Passau mehr als ordentlich verstärken.

Die Stuttgarter, der im Vorjahr als Aufsteiger den letzten Platz belegten, wollen in diesem Jahr einige Plätze gut machen. Daher stießen einige neue Akteure zum Team hinzu, u.a. mit Adam Schusser ein Verteidiger vom Meister aus Weiden. Mit Sofiene Bräuner konnten die Rebels auch einen letztjährigen Indians-Spieler verpflichten, der dort in der Vorbereitung bereits einen starken Eindruck hinterlassen konnte. Die Kontingentspieler im Team des neuen Trainers Jan Melichar sind die erfahrenen Kanadier Matthew Pistilli und Mathieu Tousignant, die das insgesamt recht junge und noch unerfahrene Team, gemeinsam mit Ex-Indianer Jannik Herm, führen sollen. Im Vorjahr konnten die Indians die Begegnungen gegen Stuttgart zwar für sich entscheiden, sie hatten aber jeweils mehr Mühe als ihnen Recht war.

Am Sonntag (18 Uhr) kommt es dann zum ersten Heimspiel für den ECDC. Die Indians empfangen mit den Black Hawks Passau ein ebenfalls recht neuformiertes Team. Mehrere erfahrene und namhafte Neuzugänge finden sich bei den Niederbayern im Line-Up. Ein Wiedersehen gibt es bereits am zweiten Spieltag mit dem langjährigen Indians-Goalie Marco Eisenhut. Auch die Verpflichtungen von Rene Röthke (Deggendorf) und Andrew Schembri (Regensburg) ließen aufhorchen. Erst kürzlich wurde der Kader außerdem mit dem finnischen Verteidiger Nico Joki ergänzt, er soll den verletzten Jakub Cizek ersetzen. Mit Arturs Sevcenko bleibt außerdem ein bereits bewährter Kontingentspieler weiter an Bord. Dank der erfahrenen Neuzugänge möchten Thomas Vogl und sein Team erstmals seit langer Zeit wieder ein Teil der Playoffs in der Oberliga sein, wofür ein guter Start Gold wert wäre.

Bei den Indians zeichnet sich vor dem ersten Saison-Wochenende ein Comeback von Pascal Dopatka ab. Der Angreifer musste zuletzt mit Kniebeschwerden pausieren, könnte aber rechtzeitig wieder fit werden. Das größte Fragezeichen steht aktuell hinter dem Einsatz von Matej Pekr, der sich zwar wieder im Training befindet, dessen Einsatz aber zu früh kommen könnte. Bezüglich der bevorstehenden Einbürgerung von Eddy Homjakovs ist mittlerweile auch ein Ende der Wartezeit absehbar. Schon in den kommenden Tagen kann hier Vollzug gemeldet werden. Sollte es bis zum Wochenende nicht klappen, wird kurzfristig entschieden ob und welcher Kontingentspieler neben Tyler Spurgeon und Linus Svedlund auflaufen wird.

Nachdem die Indians kurz vor Saisonstart melden konnten, dass mehr als 800 Dauerkarten verkauft wurden, läuft auch der Verkauf der Tagestickets mittlerweile auf Hochtouren. Für das erste Heimspiel am Sonntag können diese bereits im Online-Vorverkauf erworben werden. Die Tageskassen öffnen eine Stunde vor Spielbeginn.