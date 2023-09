Saison-Kickoff und GV der SCL Tigers: Positiver GeschÃ¤ftsabschluss und strukturelle Anpassungen

Artikel anhören Langnau. (PM SCL) Am vergangenen Donnerstag fand im Tigersaal vor rund 40 Aktionären die ordentliche Generalversammlung der SCL Tigers statt. Nebst einem...

Artikel anhören Artikel anhören

Langnau. (PM SCL) Am vergangenen Donnerstag fand im Tigersaal vor rund 40 Aktionären die ordentliche Generalversammlung der SCL Tigers statt.

Nebst einem Rückblick auf ein positives Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Reingewinn von 219’000 Franken konnten die Verantwortlichen beim Ausblick auch strukturelle Anpassungen und weitere Neuerungen rund um die Tigers vorstellen. Ausserdem besuchten etwas mehr als 2000 Personen den Kickoff-Event in der emmental versicherung arena und läuteten gemeinsam die Saison 2023/24 ein.

Die Stimmung im Tigersaal war entspannt und die Vorfreude auf die neue Saison spürbar. Verwaltungsratspräsident Peter Jakob begrüsste die rund 40 Aktionäre und gab auch ein Update über den aktuellen Baufortschritt des Erweiterungsbaus mit zweitem Eisfeld, 1’500 Quadratmeter grosser Athletikhalle sowie Gastronomie- und Hospitality-Räumlichkeiten.

Im Anschluss führte der neue Finanzchef Michael Wittwer durch den Jahresabschluss der Saison 2022/23, der nach verlustreichen Geschäftsjahren erfreulicherweise erstmals wieder mit einem Gewinn von 219’000 Franken abschloss. Hauptgründe hierfür sind primär das Rekordjahr in der Abteilung Gastronomie + Events mit rund hundert Fremdevents sowie substanzielle Mehreinnahmen im Bereich Werbung und Sponsoring.

Ausblick Saison 2023/24 und Info über neue Strukturen

Geschäftsführer Simon Laager informierte in einem Ausblick über die wichtigsten Projekte. So zum Beispiel über das neue Community-Projekt «EisDorf – d’Tigers fürd Region», für das die BEKB als Goldsponsorin gewonnen werden konnte. An ausgewählten Heimspielen wird eine Gemeinde respektive deren «Gemeindeleben» eingeladen und ein KMU, ein Sportverein, eine Schulklasse, ein Bauernhof und weitere Institutionen erhalten kostenlose Präsentationsplattformen.

In einem gemeinsamen Pilotprojekt mit der Förderagentur Innosuisse sowie der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) sammeln die Tigers in diesem Herbst erstmals gezielt KI- Erfahrungen. Dabei stehen datengetriebene Unterstützungsprozesse für betriebswirtschaftliche Entscheidungen im Zentrum. So geht es um eine gezielte Optimierung der Veranstaltungs- und Personalplanung sowie um eine Effizienzsteigerung in den verschiedenen Bereichen. Eine gezielte Auswertung unterschiedlichster Daten wie z.B. aus dem Meteobereich, von Parallelevents in der Region oder der sportlichen Performance soll helfen, den Umsatz zu optimieren und die betriebliche Logistik vorab dem erwarteten Volumen anzupassen.

Weiter wurden nebst dem neuen Haupt- und Stadionpartner emmental versicherung, auch die neuen Goldsponsoren simply und BEKB sowie die Silber- und Bronzesponsoren Weiss + Appetito, BLS, Jungfraubahnen, Zaugg Storenbau und Kalchofen. Für das Geschäftsjahr 2023/24 kann dank dieser Zusatzeinnahmen ein kleiner Gewinn budgetiert werden. Dies auch in der Annahme, dass der letztjährige Zuschauerschnitt nach der erfolgreichen Abo-Kampagne substantiell erhöht werden kann. Mit rund 700 zusätzlich abgesetzten Stehplatz-Abos hat sich die Abo-Anzahl im Heimsektor nahezu verdoppelt.

Abschliessend informierte Laager über die neuen Strukturen der Geschäftsstelle, womit insbesondere die Vermarktung und Digitalisierung gestärkt und weiter vorangetrieben werden soll. Entsprechend wurde die Organisationsstruktur angepasst und eine neue Stelle als neuer LeiterIn Vermarktung & COO (Chief Operating Officer) geschaffen, die ab 1. Januar 2024 den Bereich «Operations» führen wird. Bei dieser Abteilung sind Themen wie Verkauf, Marketing, Kommunikation, Ticketing & Spielbetrieb sowie Merchandise und Digitalisierung sowie die Vermarktung des Erweiterungsbaus angegliedert. «Die intern wie extern zu bewältigenden Aufgaben sind in diesen Bereichen in den letzten Jahren erheblich und kontinuierlich gewachsen. Auch in Zukunft werden die Strukturen der Tigers nicht aufgebläht, aber in einem moderaten Mass den heutigen Anforderungen angepasst, die an eine moderne und ambitionierte Sportorganisation gestellt werden», so Laager. Das Organigramm wurde entsprechend adaptiert – die Geschäftsleitung besteht aus dem Geschäftsführer Simon Laager sowie den Bereichsleitern Operations, Sport (Pascal Müller), Services (Finanzen, HR & IT, Michael Wittwer), Hospitality (Gastro & Events, Pascal Schneider) sowie Young Tigers (Jürg Aeschbach).

Der Tigers-Kickoff im neuen Format begeisterte

Etwas mehr als 2000 Personen fanden am vergangenen Samstag, 2. September 2023, den Weg an den mit einigen Neuheiten gespickten Kickoff-Event in die emmental versicherung arena – die an diesem Tag offiziell eingeweiht wurde. Die gesamte Tigers-Familie stimmte sich gemeinsam auf die Saison 2023/24 ein und auf die Fans wartete ein vielseitiges Programm: Nebst der Team- und Dress-Präsentation 2023/24 sowie dem Testspiel SCL Tigers vs. HC Lugano (Hier geht’s zum Matchbericht) gab es diverse weitere Aktivitäten für Gross und Klein. Mit Kinderschminken, Team- und Dress-Präsentation der 1. Mannschaft, Präsentation aller Nachwuchsteams, Verlosung eines „Abo auf Lebzeiten“, Tigers-Talk mit den Eishockey-Experten Klaus Zaugg (Eismeister watson.ch), Denis Vaucher (CEO National League) und Thierry Paterlini (Headcoach SCL Tigers), Autogrammstunde und vieles mehr stand für jeden etwas auf dem Programm. Impressionen gibt es unter www.scltigers.ch oder unseren Socials.

4485 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten