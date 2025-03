Saison beendet: Indians unterliegen in Spiel 5

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen hat das fünfte Spiel der Viertelfinal-Serie gegen Heilbronn verloren und ist damit aus den Playoffs ausgeschieden.

Die Indians unterlagen dem Hauptrunden-Meister aus Heilbronn mit 3:6 und verabschieden sich damit in die Sommerpause.

Erneut musste der ECDC auf Paul Fabian, Milan Pfalzer und Lois Spitzner verzichten, Linus Svedlund konnte nach erlittener Verletzung wieder mitwirken. Nach dem Erfolg im vierten Aufeinandertreffen starteten die Indianer mutig, kassierten aber bereits nach drei Minuten das 0:1. Im Anschluss drängten die Rot-Weißen auf den Ausgleich, was ihnen in der 13. Minute auch gelang. Robert Peleikis verwertete einen Abpraller zum 1:1. Keine zwei Minuten später gingen die Memminger dann sogar in Führung, zwischenzeitlich waren zwei Falken auf die Strafbank gewandert. Denis Fominych traf im Powerplay zum 2:1, was aber nur kurz Bestand hatte. Denn Falken-Kapitän Freddy Cabana konnte wenig später bereits ausgleichen. Den Schlusspunkt unter ein torreiches Anfangsdrittel setzten dann erneut die Gastgeber, die in den Schlusszügen einer Überzahlsituation die 3:2 Führung erzielen konnten.

Im zweiten Abschnitt dann die Vorentscheidung: Erst traf Niklas Jentsch in den Winkel, dann legte Calder Anderson kurz vor der Pausensirene das 5:2 nach. Mit einem 3-Tore-Vorsprung ging es in die letzten zwanzig Minuten der Saison.

Dort traf Linus Svedlund noch einmal in Überzahl, die Hoffnung war aber fünf Minuten später dahin. Weyrauch markierte mit seinem zweiten Treffer des Abends den 6:3 Endstand für die Falken, denen auch an diesem Abend einfach mehr gelingen sollte. Somit setzte sich Heilbronn, wie im Vorjahr, mit 4:1 Spielen im Viertelfinale durch und schickt den ECDC in die Sommerpause. Die Indians gehen erhobenen Hauptes aus dieser Spielzeit, nun stehen in den kommenden Tagen die Abschlussgespräche mit dem Team sowie eine Saisonabschlussfeier an. Diese soll bereits am kommenden Wochenende durchgeführt werden. Erste Kadermeldungen werden also in Kürze veröffentlicht.

Heilbronner Falken – ECDC Memmingen 6:3 (3:2/2:0/1:1)

Tore: 1:0 (4.) Ritchie (Weyrauch, Jiranek), 1:1 (13.) Peleikis (Fominych, Homjakovs), 1:2 (15.) Fominych (Spurgeon, Pekr, 5-4), 2:2 (17.) Cabana (Jentsch, Just), 3:2 (19.) Weyrauch (Ludin, Ritchie, 5-4), 4:2 (25.) Jentsch (Cabana, Pavlu), 5:2 (39.) Anderson (Ritchie, Pavlu, 5-4), 5:3 (47.) Svedlund (Spurgeon, Homjakovs, 5-4), 6:3 (52.) Weyrauch (Schiller, Ritchie)

Strafminuten: Heilbronn 8 – Memmingen 8

