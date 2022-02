Saison-Aus fÃ¼r Trent Bourque / Stephan Daschner fÃ¤llt voraussichtlich lÃ¤ngerfristig aus

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers müssen am heutigen Montag das vorzeitige Saison-Aus für Trent Bourque vermelden. Der 23-jährige Verteidiger hatte sich am gestrigen...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers müssen am heutigen Montag das vorzeitige Saison-Aus für Trent Bourque vermelden.

Der 23-jährige Verteidiger hatte sich am gestrigen Sonntag bei einem Bandencheck am Oberkörper verletzt. Der niederbayerische DEL-Club muss daher in der restlichen Saison auf den Kanadier verzichten.

„Der langfristige Ausfall von Trent trifft uns sehr. Er hat sich in den letzten beiden Wochen super in die Mannschaft integriert und sich schnell an das Eishockey in Deutschland gewöhnt. Er ist ein hervorragender Eishockeyspieler, der unser Team mit Sicherheit sehr bereichert hätte. Ich wünsche ihm eine schnelle und vor allem vollständige Genesung“, so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Auch Stephan Daschner musste die gestrige Partie aufgrund einer Unterkörperverletzung vorzeitig beenden. Aktuell laufen die Untersuchungen beim 33-jährigen Verteidiger. Voraussichtlich wird aber auch er längerfristig ausfallen.