Saison-Aus fÃ¼r Routinier Adrian Grygiel

Weißwasser. (PM Füchse) Für Adrian Grygiel ist die Saison leider beendet. Der Stürmer, der vom Krefelder EV kurz vor Beginn der Playdowns an die...

Weißwasser. (PM Füchse) Für Adrian Grygiel ist die Saison leider beendet.

Der Stürmer, der vom Krefelder EV kurz vor Beginn der Playdowns an die Lausitzer Füchse ausgeliehen wurde, verletzte sich im dritten Playdown-Spiel am Sonntag bei den Tölzer Löwen schwer an der Schulter. Nach einem Check gegen die Bande musste der Stürmer am Sonntag nach 18 Minuten in die Kabine gebracht werden und konnte nicht mehr weiterspielen.

Die Untersuchung am Montag ergab, dass der 38-Jährige in dieser Saison nicht mehr spielen wird und sogar operiert werden muss. Dies wird voraussichtlich in der kommenden Woche geschehen.

Für die Füchse absolvierte Adrian fünf Spiele.

Nach der OP wird der Stürmer wieder zu seinem Stammverein, dem Krefelder EV, zurückkehren.