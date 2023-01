Saison-Aus für Dani Bindels

Bayreuth. (PM Tigers) Nach eingehenden Untersuchungen am Montag wurde festgestellt, dass sich Dani Bindels beim Spiel in Weißwasser nach 57 Spielminuten bei einem Zweikampf,...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach eingehenden Untersuchungen am Montag wurde festgestellt, dass sich Dani Bindels beim Spiel in Weißwasser nach 57 Spielminuten bei einem Zweikampf, nach welchem er unglücklich in die Bande gerutscht war, eine schwere Oberkörperverletzung zugezogen hat.

Weitere Einsätze für den Bayreuther Stürmer, der aktuell 24 Punkte in den Spielen beitragen konnte, in der laufenden Saison müssen aktuell ausgeschlossen werden. Wir wünschen Dani eine vollständige und rasche Genesung.

Nachdem kürzlich Sami Blomqvist ausgefallen ist und länger fehlen wird und nun mit Dani Bindels ein weiterer langer Ausfall in der Offensive hinzukommt, wird man im Lager der Tigers versuchen, nochmals auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.

