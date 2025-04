Saison #8: Constantin Ontl bleibt ein EisbÃ¤r

Regensburg. (PM Eisbären) Seit sieben Jahren ist er bereits fester Bestandteil des Teams – jetzt steht fest: Stürmer Constantin Ontl hat seinen Vertrag beim Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg verlängert und geht damit in seine achte Saison in der Domstadt.

Der 26-Jährige, geboren in Bad Tölz, war 2018 von den Bayreuth Tigers aus der DEL 2 zum damaligen Oberligisten aus der Oberpfalz gewechselt und kommt seither auf 345 Pflichtspieleinsätze für die Rot-Weißen, in denen er beachtliche 215 Scorerpunkte beisteuerte (91 Treffer, 124 Vorlagen). Die jüngst mit dem dramatischen Klassenerhalt abgeschlossene Spielzeit war das punktbeste von Ontls bisher vier DEL-2-Jahren: Ihm gelangen in 59 Begegnungen starke 26 Torbeteiligungen, zwölf Mal netzte er selbst ein, 14 weitere Male legte er auf.

Doch nicht nur seine Offensivqualitäten machen ihn für die Eisbären besonders wertvoll, wie Trainer und Sportlicher Leiter Peter Flache betont – Ontl sei eine Identifikationsfigur, zeige immer hervorragenden Einsatz und passe charakterlich bestens zum Klub. Flache ergänzt: „Consti hat sich bei uns zu einem echten Führungsspieler entwickelt. Letztes Jahr wurde er mit uns DEL-2-Meister, hatte dabei jedoch nicht viel Eiszeit und war nicht immer Teil der Aufstellung. Das hat er akzeptiert und respektiert – aber man hat gesehen, dass er eine größere Rolle wollte. Diese hat er sich hart erarbeitet und seitdem nicht mehr hergegeben.“

Flache: „Consti ist ein sehr wichtiger Teil unserer Familie“

Auch seine Verteidigungsarbeit lobt Flache: „Für mich ist das immer ein großer Maßstab – und Consti war da überragend. Er hat alles gespielt: Powerplay, Penaltykill, eine tragende Rolle im Fünf-gegen-Fünf. Er ist einer unserer besten Zwei-Wege-Stürmer und war in jeder Spielsituation ein Faktor. Aber was ihn noch wertvoller macht, ist das, was er abseits vom Eis bringt: Er ist ein Herzstück unserer Kabine. Einer, der jeden Tag mit Freude kommt, der andere mitzieht, der unsere Kultur lebt. Und trotzdem immer Leistung bringt – konstant, zuverlässig, immer mit Leidenschaft.“ Daher sei Ontl „mehr als nur ein Spieler“ für die Eisbären: „Er ist ein sehr wichtiger Teil unserer Familie.“

Mit den Oberpfälzern holte Ontl bisher (unter anderem) nicht nur Hauptrunden-Meisterschaften in der Oberliga, den Drittliga-Titel mitsamt DEL-2-Auftsieg (2022) und dort auch den sensationellen Zweitliga-Titel 2024 – er war auch wichtiger Bestandteil der Teams, die zwei Mal den wichtigen Klassenerhalt im deutschen Unterhaus erkämpften. Der Angreifer selbst freut sich, in der Domstadt bleiben zu können. Er wendet sich mit einigen Worten direkt an die Eisbären-Fans:

„Servus zusammen,

Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr für die Eisbären und für Euch spielen zu dürfen. Regensburg ist für mich längst eine zweite Heimat geworden.

Die letzte Saison war sicherlich für alle nicht einfach, doch gemeinsam haben wir den Klassenerhalt geschafft.

Ich freue mich schon jetzt darauf in die nächste Saison zu starten!

Bis dahin

Euer Consti!“

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Jonas Neffin (U).

Abwehr: Guillaume Naud und Marian Bauer (U 21).

Sturm: Constantin Ontl, Pierre Preto, Corey Trivino (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter) und Hugo Boisvert (Co-Trainer).

