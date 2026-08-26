Saison 26/27: Viele DEL-Klubs haben ihre Trikotpreise erhöht

Köln. (EM) In drei Wochen startet die neue Saison in der Penny DEL.

Am Donnerstag, den 17. September empfängt Meister Eisbären Berlin die Straubing Tigers. Die weiteren Spiele des ersten Spieltages folgen dann am Freitag darauf.

Alle Klubs haben mittlerweile ihre neuen Trikotdesigns vorgestellt. Jeder DEL-Klub muss der Ligagesellschaft bis zum 1.8. jedes Jahr schriftlich mitteilen, welche Farbe sein Heimtrikot hat.

Die Fans haben die Möglichkeit zwischen Heimtrikot, Auswärtstrikot und Authentic-Jersey zu wählen. Auch Kindertrikots gehören fast überall ebenfalls wieder zum Angebot.

Wie so oft versuchen alle Klubs die ideale Mischung zwischen der Einhaltung der traditionellen Vereinsfarben und dem „gewissen Etwas“ zu finden. Schließlich gehören Fanartikel längst zu einem festen und nicht unerheblichen Posten im Etat. Und dementsprechend wird die neue Arbeitskleidung auch gerne an symbolträchtigen Orten ins rechte Licht gesetzt.

Es gilt aber auch einige Vorgaben der Liga zu beachten. So heißt es beispielsweise in den Richtlinien, dass die Rückennummern in der Weise angebracht sein sollen, dass sie in TV-Übertragungen deutlich erkennbar sind.

Sondertrikots erweitern das Sortiment

Viele Anhänger sind seit Jahren Trikotsammler und berappen Jahr für Jahr eine Menge Geld für ihre Leidenschaft. Neben den klassischen Trikots wird das Sortiment immer mehr um diverse Sondertrikots erweitert. Champions League Trikots, Weihnachts-Trikots, Playoff-Trikots, Schützenfest-Trikots, Pinktober-Trikots usw. Die Kreativität kennt fast keine Grenzen, reißt aber auch immer wieder ein gehöriges Loch in die Fankasse.

Zwei Organisationen erhöhen die Preise

Wieviel Geld muss man aber für ein Fantrikot berappen? Gibt es in der DEL große preisliche Unterschiede?

Wir haben wie schon in den letzten Jahren nachfolgend die aktuellen Trikotpreise aller 14 DEL-Klubs aufgelistet. Das preiswerteste Fantrikot (Größe XL, mit Spielername) bekommt man in Augsburg und Straubing. Die günstigsten Originaltrikots in Bremerhaven, Krefeld und Ingolstadt. Für ein Originaltrikot muss man wie schon im letzten Jahr am meisten Geld (200 Euro) bei den Löwen Frankfurt berappen. Das teuerste Fantrikot erhält man in Berlin im Eisbären-Fanshop für 98 Euro.

Waren die Preise im Vorjahr an vielen Standorten weitestgehend stabil, so haben die Preise in diesem Jahr doch insgesamt etwas angezogen.

Team Hersteller Fantrikot Originaltrikot Preis 25/26 Augsburger Panther Bauer 85,00 Euro 189,00 Euro 85,00 Euro / 185,00 Euro Eisbären Berlin Warrior 98,00 Euro 199,00 Euro unverändert Fischtown Pinguins Jer53y 89,95 Euro 159,90 Euro 89,95 Euro / 140,00 Euro / Warrior Krefeld Pinguine Warrior 89,90 Euro 159,90 Euro Löwen Frankfurt CCM 90,00 Euro 200,00 Euro 89,95 Euro / 199;95 Euro ERC Ingolstadt Jer53y 89,90 Euro 159,90 Euro 85,00 Euro / 149,90 Euro / Bauer Iserlohn Roosters Warrior 89,90 Euro 199,90 Euro 89,90 Euro / 189,90 Euro Kölner Haie owayo 89,00 Euro 189,00 Euro Unverändert / Bauer Adler Mannheim Jer53y 89,95 Euro 194,95 Euro 85,00 Euro / 193,80 Euro EHC Red Bull München Warrior 89,95 Euro 169,95 Euro 79,95 Euro/ 169,95 Euro Nürnberg Ice Tigers Warrior 89,00 Euro 189,00 Euro unverändert Schwenninger Wild Wings Bauer 94,95 Euro 169,95 Euro 89,95 Euro / 159,95 Euro Straubing Tigers Bauer 85,00 Euro 150,00 Euro Unverändert / Jer53y Grizzlys Wolfsburg Bauer 89,00 Euro 169,00 Euro Unverändert / Jer53y

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