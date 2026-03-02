Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
SC Forst Saison 2025/2026 endete für Nature Boyz vorzeitig
SC Forst

Saison 2025/2026 endete für Nature Boyz vorzeitig

2. März 2026
Forst. (PM SC Forst) Für die Forster Nature Boyz endete die Eishockeysaison 25/26 nach dem letzten Spiel der Hauptrunde mit einer Niederlage in Bad Aibling.

Das Team um Robert Kienle erreichte in dieser Saison 32 Punkte, wie auch der SC Reichersbeuern und der ERSC Ottobrunn. Wie im letzten Jahr war das schlechtere Torverhältnis (77:100) ausschlaggebend für die Platzierung. Da die Abstiegsrunde wegen des Ausstieges von Selb ausgesetzt wurde, hieß es Saisonende. Im letzten Jahr standen 35 Punkte auf dem Konto, was den 6. Tabellenplatz entsprach, ein Tor schlechter als wiederum der SC Reichersbeuern.

In der Vorbereitung konnten die Nature Boyz nur das Spiel beim Bezirksligisten EV Bad Wörishofen knapp für sich entscheiden, die anderen Partien gingen an die jeweiligen Gegner.

Ergebnistechnisch begann auch die Punktrunde entsprechend negativ. Die ersten 4 Spiele gingen jeweils an den Gegner, dann ein Sieg in Reichersbeuern und zu Hause gegen die Wanderers aus Germering. Ergebnistechnisch ging es mit Siegen und Niederlagen weiter. In Ottobrunn gewonnen, Rückspiel zu Hause verloren, auch in Ravensburg wurde gewonnen. Nach ein paar knappen, teilweise unnötigen Niederlagen, wurde beim EV Pfronten gepunktet. Es folgte ein 1:2-Sieg beim EV Fürstenfeldbruck, ehe in Bad Aibling die 5:2-Niederlage die Saison beendete.

Auffallend in dieser Saison und auch entscheidend für den 9. Tabellenplatz war die Heimschwäche der Mannen um Trainer Robert Kienle. In der Heimtabelle belgen die Nature Boyz nach 13 Spielen den 10. Tabellenplatz, mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 43:63 Toren. Auswärts belegten sie einen äußerst guten 3. Tabellenplatz, mit 18 Punkten und einem Torverhältnis von 42:69 Toren.

Für Trainer Robert Kienle war es meisten schwierig, die gleichen Reihen spielen zu lassen, denn durch Krankheit und Beruf waren immer wieder Akteure verhindert. Die Förderlizenzspieler der Peißenberg Miners konnten auch wenig eingesetzt werden, da sie überwiegend in Peißenbergs U20, und auch der 1. Mannschaft, benötigt wurden.

Nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Die Spartenleitung arbeitet bereits intensiv am Kader der nächsten Saison, ebenso im Sponsorenbereich.

Das Vorstandsteam der Nature Boyz bedankt sich bei den Miners Peißenberg für die gute Zusammenarbeit, beim TSV Peißenberg für die Bereitstellung der Kleinbusse, und beim Team der Rettungssanitäter. Ein weiterer Dank geht an das Personal der Sprecherkabine, an die Helfer an der Strafbank, die Mädels vom Kioskteam und den Betreuern der Mannschaft. Nicht zu vergessen ein großer Dank an die Fans und vor allem den Sponsoren, die erst einen Spielbetrieb in dieser kostspieligen Saison ermöglichen.

Wir wünschen allen Freunden und Gönnern einen schönen Sommer und freuen uns auf ein Wiedersehen in der neuen Saison.

