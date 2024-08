SÃ¤chsische Eishockeyteams kooperieren

Weißwasser/O.L.. (PM Füchse) Die beiden sächsischen DEL2-Vertreter Lausitzer Füchse und Eispiraten Crimmitschau sowie der Oberligist KSW IceFighters Leipzig haben eine intensive Zusammenarbeit sowohl im...

Weißwasser/O.L.. (PM Füchse) Die beiden sächsischen DEL2-Vertreter Lausitzer Füchse und Eispiraten Crimmitschau sowie der Oberligist KSW IceFighters Leipzig haben eine intensive Zusammenarbeit sowohl im sportlichen als auch organisatorischen Bereich vereinbart.

Beide DEL2-Teams werden Förderlizenzpartner des Leipziger Drittligisten und werden den Leipzigern in der kommenden Saison Perspektivspieler aus ihren Reihen zur Verfügung stellen. Bisher hatten die IceFighters in diesem Bereich ausschließlich mit den Eispiraten zusammengearbeitet.

Welche Spieler aus Weißwasser und Crimmitschau für den Leipziger Oberligisten lizensiert werden, wird nach der Saisonvorbereitung der jeweiligen Teams im Spätsommer festgelegt.

„Wir sind glücklich, nun mit zwei Förderlizenzpartnern an den Start zu gehen. Es wird eine intensive und herausfordernde Saison und der vergrößerte Pool an Förderlizenzspielern gibt uns mehr Flexibilität und Stabilität“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Dirk Rohrbach, Geschäftsführer der Lausitzer Füchse: „Uns ist es sehr wichtig, unseren jungen Spielern Eiszeit zu geben, damit sich diese auch entsprechend weiterentwickeln können. Mit den IceFighters Leipzig ergibt sich eine ausgesprochen gute Lösung, damit die jungen Talente weitere Spielpraxis in der Oberliga sammeln können, um sich somit für mehr Eiszeit in der DEL2 zu empfehlen. Wichtig war uns auch ein Partner, der geografisch so gelegen ist, dass die Spieler keine allzu langen Reisezeiten absolvieren müssen. Mit Jörg Buschmann und André Schilbach waren wir uns schnell einig, dass diese Zusammenarbeit ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung guter Spieler in Sachsen ist.“

Die Kooperation der drei sächsischen Eishockey-Teams geht über das rein Sportliche hinaus. Ein regelmäßiger Austausch und Wissenstransfer zum Beispiel in den Bereichen Marketing und Kommunikation wird ebenso Bestandteil der Zusammenarbeit sein. Seit mehreren Jahren gehören alle drei Organisationen bereits der Initiative „Teamsport Sachsen“ an und vertreten dort gemeinsam die Interessen der Profisportvereine.

Jörg Buschmann, Geschäftsführer der Eispiraten Crimmitschau: „Wir arbeiten bereits im Rahmen von Teamsport Sachsen gut und vertrauensvoll zusammen, um den sächsischen Profisport voranzubringen. Diese Kooperation weiten wir nun auch auf andere Bereiche aus, um den Eishockeystandort Sachsen weiter zu stärken. Genauso wie beispielsweise die Leipziger arbeiten auch wir intensiv an der Verbesserung der Infrastruktur – da ist ein kontinuierlicher Austausch gut und sinnvoll. Die Kooperation mit den IceFighters im Bereich der Förderlizenzspieler hat sich bewährt, daher setzen wir sie gern fort.“