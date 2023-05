Sachsenlotto Cup 2023 mit Iserlohn, DÃ¼sseldorf und Kassel

Dresden. (PM Eislöwen) Der Start in die Saisonvorbereitung der Dresdner Eislöwen beginnt auch 2023 mit dem Vorbereitungsturnier in der JOYNEXT Arena. Am 26. und...

Dresden. (PM Eislöwen) Der Start in die Saisonvorbereitung der Dresdner Eislöwen beginnt auch 2023 mit dem Vorbereitungsturnier in der JOYNEXT Arena. Am 26. und 27. August sind die Blau-Weißen Gastgeber des Sachsenlotto Cups. Zu Gast sind diesem Jahr erneut die Iserlohn Roosters und die Düsseldorfer EG aus der PENNY DEL sowie die Kassel Huskies, Hauptrundenmeister der abgelaufenen Saison in der DEL2. Eröffnen werden das Turnier am 26.08. um 15:00 Uhr Düsseldorf und Kassel mit dem ersten Halbfinale, gefolgt vom Auftritt der Eislöwen 18:30 Uhr gegen Iserlohn. Das Spiel um Platz drei wird am 27.08. 15:00 Uhr ausgetragen. Das Finale steigt 18:30 Uhr. Die Dresdner Eislöwen sind Titelverteidiger des Sachsenlotto Cups. Im Vorjahr konnte das Finale gegen Iserlohn mit 2:1 gewonnen werden. Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir freuen uns auf ein erneut gut besetztes Turnier als erster Richtwert für unsere Mannschaft in der Vorbereitung. Der Grundstein, um fit in die Saisonvorbereitung zu starten, wird ab heute im Sommertraining gelegt. Petteri Kilpivaara wird die Jungs, die in Dresden sind, auf das nötige Fitnesslevel bringen.“ Tickets für das Turnier gehen ab dem 01. August in den Vorverkauf. Das Turnier ist für Eislöwenfans in der Premiumdauerkarte enthalten. Mit Beginn des Vorverkaufs wird es für die Gästeteams auch eine Information geben, welche Blöcke empfohlen werden. 816 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.