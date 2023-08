Sachsenlotto Cup 2023 â€“ erster Testspielauftritt der EislÃ¶wen

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Am Wochenende steigt die Neuauflage des Sachsenlotto Cups in der JOYNEXT Arena Dresden. Die Dresdner Eislöwen sind Gastgeber des...

Dresden. (PM Eislöwen) Am Wochenende steigt die Neuauflage des Sachsenlotto Cups in der JOYNEXT Arena Dresden.

Die Dresdner Eislöwen sind Gastgeber des Vorbereitungsturniers und begrüßen mit den Iserlohn Roosters sowie der Düsseldorfer EG zwei Mannschaften aus der PENNY DEL und mit den Kassel Huskies das beste Team der Hauptrunde in der abgelaufenen DEL2-Saison.

Im ersten Halbfinale werden am Samstag um 15:00 Uhr Düsseldorf und Kassel aufeinandertreffen. 18:30 Uhr steigt das zweite Halbfinale des Sachsenlotto Cups zwischen den Eislöwen und den Iserlohn Roosters. Damit kommt es in diesem Jahr schon am Samstag zur Neuauflage des Endspiels der Vorsaison. Vor einem Jahr konnten die Eislöwen durch einen 2:1-Erfolg gegen Iserlohn das Turnier gewinnen. Alle Spiele am Samstag sowie das Spiel um Platz Drei am Sonntag (15:00 Uhr) und das Finale (18:30 Uhr) werden LIVE bei SpradeTV übertragen.

Für die Eislöwen ist es der Auftakt in die Vorbereitung mit den ersten Testspielen. Nach reichlich einer Woche Training wird es die erste Standortbestimmung für die Mannschaft mit ihrem neuen Cheftrainer Corey Neilson.

Corey Neilson, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Die erste Trainingswoche war sehr gut. Ich bin noch nie zuvor auf eine Mannschaft getroffen, die zum ersten Training ein so hohes Fitnesslevel hat. Seit der ersten Einheit ziehen alle voll mit. Für die Spiele am Wochenende ist das Ergebnis zweitrangig. Ich will sehen, dass die Jungs umsetzen, was wir vorgeben. Jeder Spieler soll seine Aufgabe erledigen und in die Positionen kommen, die er einnehmen soll. Wenn sie dann eine falsche Entscheidung treffen oder einen schlechten Pass spielen, aber in der richtigen Position sind, bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. An den Fehlern können wir dann immer noch arbeiten.“

Verzichten muss Neilson am Wochenende auf David Suvanto und Timo Walther, die verletzt ausfallen. Dazu sind Lukas Koziol und Johan Porsberger angeschlagen und werden voraussichtlich nicht zum Einsatz kommen.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Es gab in den letzten Tagen viele Video-Meetings, in denen das Trainerteam erklärt hat, was von jedem Spieler erwartet wird. Es kommt letztlich auf das Kollektiv an, da es nur wenig bringt, wenn ein Spieler seine Aufgabe erfüllt, vier aber nicht. Für mich sind die Ergebnisse in der Vorbereitung jetzt nicht so wichtig, sondern mehr die Entwicklung der Mannschaft bis hin zum ersten Saisonspiel.“

Die Arenatüren öffnen am Samstag und Sonntag 14:00 Uhr. An der Tageskasse wird es noch genügend Tickets geben. Zudem werden die noch nicht abgeholten Premiumdauerkarten an der Kasse hinterlegt.

