Sachsenlotto Cup 2022 mit Frankfurt, Iserlohn, DÃ¼sseldorf und den EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Mit dem Sachsenlotto Cup beginnt am Wochenende die heiße Phase der Saisonvorbereitung für die Dresdner Eislöwen.

Nach zwei Wochen intensivem Training stehen die ersten Spiele an. Zu Gast sind am Wochenende zum Sachsenlotto Cup in der JOYNEXT Arena drei Teams aus der PENNY DEL, die Düsseldorfer EG, die Iserlohn Roosters und Aufsteiger Löwen Frankfurt.

Die Eislöwen werden es in ihrem Halbfinale am Samstagabend wie schon im Vorjahr mit Düsseldorf zu tun bekommen. 2021 konnten sich die Dresdner trotz 0:3-Rückstand mit 5:3 durchsetzen und zogen so ins Endspiel des Turniers ein. Das ist auch das Ziel für den Sachsenlotto Cup. Gespielt wird 18:30 Uhr.

Timo Walther, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Die ersten beiden Wochen Training sind natürlich immer anstrengend, aber wir freuen uns riesig, dass es jetzt wieder losgeht. Besonders ich freue mich, nach meiner Verletzung im Februar endlich wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Düsseldorf ist deutlich länger in der Vorbereitung als wir, aber wir achten nur auf uns. Wir wollen unser Spiel spielen und aus den Fehlern lernen, die wir machen werden. Dafür ist die Vorbereitung auch da, sich gegen bessere Mannschaften zeigen zu können.“

Im ersten Halbfinale treffen bereits um 15:00 Uhr die Iserlohn Roosters und die Löwen Frankfurt aufeinander. Die beiden Finalspiele steigen am Sonntag mit dem Spiel um Platz Drei um 15:00 Uhr und dem Endspiel um 18:30 Uhr.

Tickets für den Sachsenlotto Cup gibt es an der Abendkasse sowie beim Online-Ticketpartner Etix. Die beiden Halbfinalspiele am Samstag sowie die beiden Finals am Sonntag werden LIVE bei SpradeTV übertragen.

Die Türen der JOYNEXT Arena öffnen an beiden Tagen um 14:00 Uhr.

Dauerkartenbesitzer und Premium-Dauerkartenbesitzer können ihre Dauerkarten und Tassen an der Abendkasse abholen.