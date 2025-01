Sachsenderby: Eislöwen feiern Derbysieg gegen Weißwasser vor ausverkauftem Haus

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben das Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse am Freitagabend für sich entschieden.

Mit 2:1 setzten sich die Eislöwen in der zum vierten Mal in Folge ausverkauften JOYNEXT Arena durch.

Die Dresdner legten los wie die Feuerwehr. Nach dreieinhalb Minuten setzte Andrew Yogan zum Solo an. Der Eislöwen-Stürmer tanzte sich durch die Lausitzer Hintermannschaft und erzielte die frühe Führung für die Dresdner (4.). Die Eislöwen hatten im ersten Spielabschnitt mehr vom Spiel, unter anderem scheiterte Rückkehrer Sebastian Gorcik am Pfosten. Aber auch Weißwasser blieb mit seinen wenigen Torchancen gefährlich, Danny aus den Birken blieb aber vorerst unbezwingbar.

Im 2. Drittel sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Beide Torhüter wussten mit starken Paraden zu überzeugen. So war es eine abgefälschte Hereingabe von Arne Uplegger, die Johan Porsberger im Slot noch entscheidend zum 2:0 ins Tor lenkte (26.). Kurz vor Drittelende hatte Füchse-Kapitän Clarke Breitkreuz die Chance zum Anschlusstreffer, scheiterte aber an aus den Birken.

Im Schlussabschnitt konnte Weißwasser doch noch zeitig verkürzen. In Überzahl traf Ex-Eislöwe Nils Elten in der 44. Minute von der blauen Linie für die Gäste. Dennoch blieben die Eislöwen die aktivere und bessere Mannschaft auch im Schlussabschnitt. Weißwasser brachte sich am Ende selbst um die Chance auf den Ausgleich durch Strafzeiten in der Schlussphase.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Es war ein sehr enges Spiel, wie schon das letzte Heimspiel gegen Weißwasser. Im ersten Drittel war ich mit dem Tempo mit dem wir gespielt haben und mit dem Druck, den wir gemacht haben, sehr zufrieden. Wir hätten noch ein Tor mehr schießen können. Dann spielen wir ein sehr solides Spiel. Durch das Überzahltor von Weißwasser wird es nochmal eng. Sie haben dadurch nochmal Energie bekommen und wir haben uns etwas zu weit zurückgezogen. Aber zum Glück hatten wir in der Schlussphase noch Überzahl und konnten das Spiel dann gewinnen. Derbysiege sind immer sehr schön.“

Weiter geht es für die Eislöwen am Sonntag 16:00 Uhr in Bad Nauheim

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV