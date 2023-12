Saale Bulls verstÃ¤rken sich mit DEL-erfahrenem StÃ¼rmer

Artikel anhören Halle. (PM Saale Bulls) Die Saale Bulls begrüßen einen vielversprechenden Neuzugang: Der 23-jährige Stürmer Georgiy Saakyan wechselt von den Dresdner Eislöwen aus...

Artikel anhören Artikel anhören

Halle. (PM Saale Bulls) Die Saale Bulls begrüßen einen vielversprechenden Neuzugang: Der 23-jährige Stürmer Georgiy Saakyan wechselt von den Dresdner Eislöwen aus der DEL2 an die Saale.

Mit Erfahrung aus 47 Erstligapartien und einer beeindruckenden DEL– und DEL2-Laufbahn verspricht der junge Angreifer eine echte Verstärkung für das Team zu sein.

„Ich habe den Jungs vorher einen Deal angeboten“, so Kai Schmitz nach dem 5:3-Heimsieg gegen die Hannover Scorpions am vergangenen Wochenende. „Dadurch, dass wir nur am Sonntag spielen, haben die Jungs jetzt drei Tage frei, am Donnerstag starten wir dann in die Trainingswoche.“ Während Schmitz in seiner Funktion als Interimstrainer die zurücklegenden Tage also frei hatte, war er in seiner Funktion als Sportlicher Leiter umso mehr gefragt.

Saakyan trifft an der Saale auf alte Bekannte

Nach dem verletzungsbedingten Saisonaus von Angreifer Timo Gams galt es, den nahezu leer gefegten Markt zu sondieren und eine adäquate Nachverpflichtung zu tätigen, um den Ausfall des 24-Jährigen abfedern zu können. Am Donnerstag konnte dann Vollzug gemeldet werden. Georgiy Saakyan hat seine Zusage gegeben und wird sich den Saale Bulls anschließen, der 23-jährige Stürmer wechselt von den Dresdner Eislöwen aus der DEL2 an die Saale. „Es sprach einfach viel für Halle, aber am meisten das Team und die Stadt“, so der Neuzugang, der bereits mit Patrick Kurz als auch mit Timo Gams zusammen in einer Mannschaft stand.

Geboren in Moskau, durchlief der Angreifer den Nachwuchs der Dresdner Eislöwen und erkämpfte sich seinen ersten Profivertrag. In der Saison 2018/19 debütierte der ehemalige Junioren-Nationalspieler für das Team aus der sächsischen Landeshauptstadt in der DEL2 und sammelte in seiner Premierenspielzeit in der Zweiten Liga vier Zähler (zwei Tore) bei 32 Einsätzen. Im Anschluss zog es Saakyan für drei Jahren in den Südwesten der Republik, wo sich der Rechtsschütze immer mehr in der DEL2 etablierte und weiter entwickelte.

47 Einsätze in Deutschlands Eliteliga

Nach seiner ersten Saison für die Wölfe vom EHC Freiburg mit neun Punkten (fünf Tore) folgte eine zweite Spielzeit im Breisgau mit 23 Zählern (neun Treffer). Danach sammelte er für die Ravensburg Towerstars 31 Scorerpunkte (zwölf Tore). Eine Entwicklung, die auch den Fischtown Pinguins aus der PENNY DEL nicht verborgen blieb, die Saakyan für die Saison 2022/23 unter Vertrag nahmen. Für die Norddeutschen aus Bremerhaven absolvierte der Angreifer 40 Hauptrunden- sowie sieben Playoff-Partien in Deutschlands Eliteliga (drei Punkte, ein Treffer) und stand zudem 13-mal für Kooperationspartner Crimmitschau in der DEL2 auf dem Eis.

Im Sommer kehrte Saakyan nach vier Jahren zurück nach Dresden und wechselt nach etwas mehr als einem Dutzend Einsätzen nun mit der Erfahrung aus 195 DEL2- sowie 27 Zweitliga-Playoff-Partien mit in Summe 77 Zählern (32 Tore) zu den Saale Bulls. Dort läuft der 23-Jährige fortan mit der Rückennummer 19 auf. „Die Zahl habe ich gewählt, weil ich am 19. Oktober geboren bin“, so der Neuzugang, der am Freitag in Halle eingetroffen ist und bereits am Sonntag in Herne – sofern alle Passmodalitäten erledigt sind – sein Debüt im Bulls-Trikot geben wird. „Meine Stärken sind mein Schuss und meine Laufintensität“, so der 1,75 Meter große Angreifer, der sich zum Ziel gesetzt hat, mit den Bulls in der laufenden Saison „so weit wie möglich zu gehen und vielleicht den Aufstieg zu schaffen.“

Die Verantwortlichen heißen Georgiy Saakyan recht herzlich in Halle willkommen und wünschen ihrem neuen Angreifer eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit im Saale-Bulls-Trikot. (Jy)