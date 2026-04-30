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Saale Bulls verpflichten Torhüter aus der DEL2

30. April 20261 Mins read168
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Patrik Cerveny (64), EHC Freiburg - © Starbulls Media (Schirmer, Löffler)
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Halle. (PM Saale Bulls) Mit Patrik Cerveny präsentieren die Saale Bulls ihren ersten Neuzugang für die anstehende Oberliga-Nord-Saison 2026/27.

Der 29-jährige Torhüter kommt vom Zweitligisten Freiburg, wo er die zurückliegenden fünf Jahre als Nummer eins der Wölfe das Gehäuse hütete.

„Patrik ist ein Torhüter, der in den letzten Jahren weitere gute und große positive Schritte gegangen ist“, so Sportdirektor Christian Hommel über den Linksfänger, der bereits in der Spielzeit 2017/18 im Bulls-Trikot zwischen den Pfosten stand. „Ob in den Playoffs oder im Abstiegskampf – er hat seinem Team in jeder Situation den nötigen Rückhalt gegeben. Ich freue mich, dass er sich für Halle entschieden hat.“

Der Deutsch-Tscheche wechselte nach seiner Eishockey-Ausbildung im Nachwuchsbereich seiner tschechischen Heimat 2016 nach Deutschland, wo er bis heute ununterbrochen aktiv ist. Über die Oberliga-Stationen Leipzig, Halle und Essen, wo er 2019 zum „Torhüter des Jahres“ der Oberliga Nord avancierte, spielte sich Cerveny bis in die Deutsche Eishockey-Liga, wo er sowohl für Bremerhaven als auch Schwenningen Pucks abwehrte.

Den Großteil seiner Karriere verbrachte er in der DEL2 bei den Wölfen, mit denen er dreimal die Playoffs der Zweiten Liga erreichte und in der vergangenen Spielzeit mit einem Gegentorschnitt von lediglich 1,14 in den Playdowns erheblichen Anteil am Klassenerhalt der Breisgauer hatte. Insgesamt finden sich zwölf Erst- und 165 Zweitliga-Einsätze in der Vita Cervenys, der bei seiner ersten Spielzeit in Halle vom Fanclub Dölbau zum „MVP der Saison“ gekürt wurde.

Die Verantwortlichen heißen Patrik Cerveny recht herzlich willkommen und wünschen ihrem neuen Schlussmann eine erfolgreiche und verletzungsfreie Spielzeit im MEC-Trikot. (Jy)

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