Saale Bulls starten im Sparkassen-Eiszelt!

Halle. (PM Saale Bulls) Während im Sparkassen-Eisdom seit Wochen bereits intensiv der langersehnte und dringend notwendige Um- und Ausbau auf Hochtouren läuft, steht nun endlich fest, wo die Saale Bulls in der kommenden Saison aufs Eis gehen werden!

Ganz in der Nähe des Sparkassen-Eisdom, schlagen die Saale Bulls sprichwörtlich ihre Zelte auf! Direkt auf der anderen Straßenseite wird auf dem Gelände des Nachbarn, der SG Buna Halle-Neustadt e.V., (Lilienstraße 18 | 06122 Halle (Saale)) die Interimsspielstätte in einem Zelt errichtet werden.

Die Vorteile dieser Zelt Lösung liegen auf der Hand:

– Die ursprünglich anvisierte Bauzeit von drei Jahren konnte so auf nur ein Jahr eingeschmolzen werden!

– das einzigartige Camping-Erlebnis lässt uns noch mehr zusammenrücken

– die Zuschauerkapazität muss nicht ganz so drastisch reduziert werden, im Vergleich zur 3-Jahres Ausbauplanung

– Reduzierung der baulich bedingten Einschränkungen für alle Eissportler während der Eissaison

– In der Saison 2025/26 starten wir mit euch im aus- und umgebauten Sparkassen-Eisdom!

Präsident Daniel Mischner begrüßt die unkonventionelle Übergangslösung ausdrücklich: „Für uns als Club ist es eine gute Nachricht, dass der Ausbau des Sparkassen-Eisdom mit dem Auszug in ein Eiszelt deutlich beschleunigt werden kann. Damit haben wir und auch alle anderen Eissportvereine nun Planungssicherheit. Die Lilienstraße ist ein etablierter Standort nur wenige Meter von der Eissporthalle entfernt. Das ist wichtig für die Akzeptanz insbesondere bei unseren Fans. Wir bedanken uns bei der SG Buna Halle-Neustadt, dass sie dies möglich macht und uns einen Teil ihrer Anlage zur Verfügung stellt.“

Vielen Dank sagen die Saale Bulls an die SG Buna Halle-Neustadt e.V. für die Gastfreundschaft!

Ihre Saison werden die Saale Bulls Anfang September 2024 mit dem ersten geplanten Vorbereitungs-Spiel im Zelt eröffnen. Weitere Infos zum Sparkassen-Eiszelt sowie dem Vorbereitungsprogramm folgen demnächst!