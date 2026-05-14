Saale Bulls sichern sich Talent mittels Förderlizenz der Fischtown Pinguins

Halle. (PM Saale Bulls) Die Saale Bulls können für die kommende Spielzeit ein vielversprechendes deutsches Nachwuchstalent in ihren Reihen begrüßen: Stürmer Florian Reinwald wird von den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit einer Förderlizenz ausgestattet und soll in Halle wertvolle Spielpraxis sammeln.

Der 1,86 Meter große und 85 Kilogramm schwere Angreifer bringt beste körperliche Voraussetzungen für den nächsten Schritt im Profieishockey mit. Mit seiner Präsenz, Athletik und seinen Anlagen gilt Reinwald als spannendes Talent, das bei den Saale Bulls gezielt weiterentwickelt werden soll. Vor seinem Wechsel nach Bremerhaven bestritt er in der abgelaufenen Saison vier Spiele in der DNL U20 beim ESV Kaufbeuren (3 Tore), 28 Spiele für Kaufbeuren in der DEL2 (1 Assist) und hatte zusätzlich acht Einsätze beim EV Füssen in der OL Süd (2 Tore).

Auch international konnte Reinwald bereits auf sich aufmerksam machen: Neun Einsätze in den Nachwuchs-Nationalmannschaften des DEB unterstreichen sein Potenzial und zeigen, dass er zu den interessantesten Spielern seines Jahrgangs gehört.

Die Förderlizenz für Halle ist Teil der strategischen Zusammenarbeit mit Bremerhaven und bietet dem jungen Stürmer nun die Möglichkeit sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Parallel bleibt er in die Strukturen der Pinguins eingebunden.

Christian Hommel, Sportdirektor der Saale Bulls, äußert sich äußerst positiv zu dieser Entwicklung: „Florian ist ein sehr spannender junger Spieler, der bereits gezeigt hat, welches Potenzial in ihm steckt. Wir wollen ihm in Halle die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln, Verantwortung zu übernehmen und wichtige Spielpraxis zu sammeln. Genau dafür ist die Förderlizenz ein optimaler Schritt.“

Auch auf Seiten der Bremerhavener blickt man positiv auf diese Lösung.

Sebastian Furchner, Sportdirektor der Fischtown Pinguins Bremerhaven, betont: „Florian ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, der in seinem Jahrgang zu den interessantesten deutschen Talenten gehört. Für uns war wichtig, für ihn ein Umfeld zu finden, in dem er den nächsten Schritt gehen und sich im Männerbereich kontinuierlich weiterentwickeln kann. Mit den Saale Bulls bekommt er genau diese Perspektive: viel Eiszeit, Verantwortung und die Möglichkeit, sich in einem ambitionierten Umfeld weiter zu behaupten. Dazu kommen mit dem Standort Halle und der neuen Arena sehr gute Rahmenbedingungen, die für einen jungen Spieler in seiner Entwicklung enorm wertvoll sind. Wir freuen uns, dass Florian diesen Weg gehen wird und werden ihn dabei eng begleiten.“