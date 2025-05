Saale Bulls setzen auch 2025/26 auf bewÃ¤hrtes TorhÃ¼ter-Tandem!

Halle. (PM Saale Bulls) Mittig zwischen Herne und Essen gelegen und jeweils nur rund zehn Kilometer entfernt, befindet sich Gelsenkirchen.

Die Stadt im Ruhrgebiet ist die Geburtsstadt von Nils Kapteinat, dessen sportliche Heimat seit vergangenem Jahr jedoch an der Saale liegt.

Im Sommer 2024 aus Heilbronn nach Halle gewechselt, stand der Torhüter in der abgelaufenen Hauptrunde bei 15 Partien knapp 800 Minuten für die Saale Bulls zwischen den Pfosten. Dabei hielt der Linksfänger einmal seinen Kasten sauber und konnte sich sogar eine Torvorlage gutschreiben lassen. So geschehen jeweils in einem Auswärtsspiel in Herne und in Essen und somit sozusagen vor der Wohnungstür und der Familie. Heimat ist, wo man sich wohlfühlt.

Und der frühere Junioren-Nationaltorhüter fühlt sich auch in Halle wohl, wie seine jetzt erfolgte Vertragsverlängerung in der Händelstadt beweist. Somit geht der 25-Jährige in seine zweite Saison an der Saale und nach jeweils zwei Spielzeiten für Krefeld und Hamburg sowie einem Jahr in Heilbronn in seine insgesamt siebente Oberliga-Saison.

