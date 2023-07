Saale Bulls reagieren auf Ausfall von Dennis SchÃ¼tt

Artikel anhören Halle. (PM Saale Bulls) Verteidiger Dennis Schütt, für den die abgelaufene Saison unmittelbar vor Beginn der Playoffs aufgrund eines Trainingsunfalls vorzeitig beendet...

Halle. (PM Saale Bulls) Verteidiger Dennis Schütt, für den die abgelaufene Saison unmittelbar vor Beginn der Playoffs aufgrund eines Trainingsunfalls vorzeitig beendet war, wird den Saale Bulls auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Um eine vollumfängliche Genesung der zugezogenen Augenverletzung zu gewährleisten, wird der 31-Jährige vorerst nicht auf das Eis zurückkehren können. Die Gesundheit hat Priorität. Für dieses Unterfangen räumen die Bulls dem Verteidiger selbstredend die notwendige Zeit ein und wünschen Schütt alles erdenklich Gute.

Um trotz dieser Hiobsbotschaft wie geplant mit acht Verteidigern in die neue Spielzeit starten zu können, sondierte das Team um den Sportlichen Leiter Kai Schmitz den Spielermarkt – auch wenn dieser zu diesem Zeitpunkt der Planungen aller Clubs wie leer gefegt und deswegen hart umkämpft ist. Doch aufgrund des guten Netzwerkes und der Bemühungen ist es gelungen, mit Patrick Kurz die ideale Besetzung für die vakante Stelle gefunden zu haben. Der 27-Jährige stand die letzten neun Jahre 398-mal in der DEL2 auf dem Eis (103 Punkte, 16 Tore) und wechselt von den Tigers aus der Wagnerstadt Bayreuth nach Halle in die Händelstadt.

Geboren in Augsburg führte der Weg von Kurz über den Nachwuchsbereich der Fuggerstädter über die Jungadler Mannheim in der DNL, mit denen er zwei Deutsche Meisterschaften feiern konnte, bis hin zum Debüt in der DEL2 für die Heilbronner Falken mit gerade einmal 17 Jahren. Bereits ein Jahr später debütierte der Linksschütze in der DEL für die Augsburger Panther. Insgesamt siebenmal stand Kurz für seine Heimatstadt in Deutschlands Eliteliga auf dem Eis. Und auch im Nachwuchsbereich des DEB wusste der Verteidiger zu überzeugen, der von der U16 bis zur U20 des DEB als Junioren-Nationalspieler eingesetzt wurde.

Seit der Saison 2015/16 war die DEL2 die sportliche Heimat des Defenders. Einem Jahr in Ravensburg folgten jeweils drei Spielzeit in Heilbronn und Freiburg, in der abgelaufenen Saison schnürte er für Bayreuth die Schlittschuhe. Nun der Wechsel nach Halle in die Oberliga, die Kurz nicht gänzlich unbekannt ist – auch wenn seine bislang einzigen Einsätzen in der Dritten Liga schon etwas zurückliegen: In der Spielzeit 2014/15 lief der Verteidiger viermal für den EHC Klostersee in der Oberliga Süd auf, konnte dabei einen Treffer vorbereiten.

Patrick Kurz wird mit der Nummer 96 auflaufen. (Jy)

