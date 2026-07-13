Saale Bulls Halle vermelden zwei weitere Vertragsverlängerungen

Halle. (PM Saale Bulls) Der MEC Halle 04 setzt die gemeinsame Zusammenarbeit mit Brett Schaefer und Robin Drothen fort und kann damit auch hinter die letzten noch offenen Personalien des letztjährigen Kaders einen Haken setzen.

Brett Schaefer geht in sein zweites Saale Bulls Jahr

Der deutsch-kanadische Angreifer Brett Schaefer, der in der zurückliegenden Saison bei Auswärtsspielen als Assistenzkapitän agierte, konnte sich zuletzt in 48 Pflichtspielen für den MEC zehnmal als Torschütze auszeichnen (je dreimal zur Führung und in Überzahl, einmal zum Sieg) und legte elf Treffer für seine Teamkollegen auf.

Auch Linksschütze Robin Drothen verlängert

Der 24-jährige Angreifer Robin Drothen, der im vergangenen Sommer den Weg in die Händelstadt fand, geht ebenfalls in seine zweite Spielzeit im Bulls-Trikot. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Linksschütze für das Team von Head Coach Christian Hommel 44 Pflichtspiele, in denen er vier Tore erzielen (einmal zum Sieg) und drei weitere Treffer vorbereiten konnte.

Der MEC Halle 04 freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Brett Schaefer und Robin Drothen und wünscht den beiden Angreifern eine erfolgreiche und verletzungsfreie Spielzeit 2026/27 im Trikot der Saale Bulls. (Jy)

Brett Schaefers Karriere in Zahlen

Source: Brett Schaefer @ Elite Prospects

484 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro