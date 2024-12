Saale Bulls Halle unterliegen im letzten Spiel des Jahres den FÃ¼chsen aus Duisburg

Halle. (MR) Genau vor einem Jahr hatte es exakt diese Begegnung auch gegeben, damals hatten die Saale Bulls gewonnen. Dieses Jahr konnten die Füchse auch dieses dritte Saisonspiel gegen Halle gewinnen. Am Ende stand ein 3:7 auf der Tafel.

Anders als im Vorjahr fand dieses Spiel bei winterlichen Temperaturen im Zelt statt, da der Icedome bekanntlich in dieser Saison saniert wird. Die Hausherren, die sicher auch besser an die kleinere Eisfläche ihrer Interims-Heimspielstätte gewöhnt sind, legten druckvoll los und hatten zunächst lange Zeit mehr vom Spiel. Folgerichtig gingen sie in der 8. Spielminute in Führung – Elo schloss den 2 auf 1 Angriff mit Karuvaara mustergültig ab. Zur Drittelmitte schoss Bulle Domogalla aus spitzem Winkel zum 2:0 ein, die Fans waren begeistert und sahen ihr Team auf dem richtigen Weg. Die Bullen hatten sogar noch zwei Lattentreffer und waren daher dem nächsten Treffer ganz nah. Dann aber auf der anderen Seite bekamen Linus Wernerson Libäck (heute ohne seinen Zwilling) und Schymainski zwei Rebounds nicht an Torsteher Kieren Vogel vorbei. Es war bereits in der Schlussminute, dass die Gäste auch aufs Scoreboard kamen: Neumann mit dem Onetimer. Und direkt anschließend im Gewühl vor dem Tor drückte Fomin die Scheibe über den Strich – genau mit der Sirene schlug sie hinten im Netz ein.



Füchse mit effektiven 5 Minuten auf die Siegerstraße

Die Füchse machten nach der Pause genau dort weiter, wo sie aufgehört hatten: zunächst wackelte Schitz den Goalie aus (21.), dann drückte nochmals Neumann von der blauen Linie ab (23.), und nach dem Powerplaytreffer in der 24. Spielminute war der Arbeitstag von Vogel beendet. Die Händelstädter wirkten verunsichert, zumal Duisburgs Goalie Mathias Bittner einen Sahnetag erwischt hatte. Es sei der Alleingang von Schmid erwähnt (27.). Nach einer überstandenen Unterzahl musste Bittner dann aber doch noch hinter sich greifen, als das Spielgerät in unübersichtlicher Situation vor dem Tor über die Linie gestolpert wurde (35.). Duisburgs Mannes hatte aber die postwendende Antwort. Im Schlussabschnitt drücken die Saale Bulls aufs Tempo und auf den nächsten Treffer, doch die Montanstädter mauerten und blockten, was das Zeug hielt. Sie selbst kamen kaum zu nennenswerten Aktionen nach vorne. Auf der anderen Seite konnte Gams beispielsweise gleich zwei Großchancen nicht an Bittner vorbeibringen. Kurz vor Spielende fiel dann aber doch noch ein Treffer und stellte das Ergebnis auf 3:7. Damit mussten die Saale Bulls einen Dämpfer im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze gegen einen direkten Konkurrenten hinnehmen.

Die Tore erzielten:

1:0 (07:09) Eetu Elo (Eppu Karuvaara, Robert Hechtl)

2:0 (11:20) Adam Domugalla (Tomi Wilenius, Patrick Schmid)

2:1 (19:29) Manuel Neumann (David Lebek, Nardo Nagtzaam)

2:2 (19:59) Michael Fomin (Matthias Pape, Jannis Kälble)

2:3 (20:20) Edwin Schitz (Martin Schymainski)

2:4 (22:05) Manuel Neumann (Niclas Focks)

2:5 (23:41) Linus Wernerson Libäck (Manuel Neumann, Nardo Nagtzaam) PP1

3:5 (34:19) Sergej Stas (Adam Domogalla, Timo Gams)

3:6 (38:01) Nicklas Mannes (Linus Wernerson Libäck, Carl Konze)

3:7 (59:50) Nicklas Mannes (Martin Schymainski, Carl Konze) PP1

Schiedsrichter: Jens Steinecke, Marcel Metzkow (Maik Preiss, Richard Klein)

Strafen: MEC – 8 Min.; EVD – 6 Min.

Zuschauer: 1450