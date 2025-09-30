Saale Bulls Halle: Adäquater Ersatz auf der Goalie-Position gefunden!

Halle. (PM Saale Bulls) Die Saale Bulls haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Kai Kristian reagiert und mit Daniel Allavena einen dritten Torhüter unter Vertrag genommen.

Kurz nach Bekanntwerden der Ausfalldauer Kristians am vergangenen Freitag, sondierte Christian Hommel den überschaubaren Markt („Ende September ist es nicht so einfach.“) und war erfolgreich: Mit Daniel Allavena ist es dem Sportdirektor der Bulls gelungen, „jemanden mit riesiger Erfahrung von Halle begeistert zu haben.“

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchener erlernte das Eishockey-ABC – genau wie sein Zwillingsbruder Luca – beim SC Riessersee. Am Fuße der Zugspitze sammelte der Linksfänger erste Erfahrungen im Profibereich und wurde 2020 vom EHC Red Bull München unter Vertrag genommen. Zumeist mit einer Förderlizenz für den SCR in der Oberliga ausgestattet, konnte sich Allavena in den folgenden drei Jahren auch mehrfach in der PENNY DEL beweisen.

In Deutschlands höchster Spielklasse debütierte er im Januar 2021, trug in der Saison 2022/23 mit fünf Einsätzen und einem Gegentorschnitt von 1,71 seinen Teil zur Münchener Meisterschaft teil und konnte im Dezember 2023 seinen ersten Shutout feiern. Während seiner Zeit bei den Roten Bullen sammelte Allavena auch Erfahrungen in der Champions Hockey League, wo er dreimal zwischen den Pfosten stand, zwei Spiele komplett absolvierte und bei einer Gesamt-Einsatzzeit von 153 Minuten eine Fangquote von 91,4 Prozent aufweisen konnte.

Nach drei Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt wechselte Allavena im vergangenen Jahr zum DEL2-Aufsteiger Blue Devils Weiden und stand einmal in der PENNY DEL für die Nürnberg Ice Tigers im Gehäuse. Der am Mittwoch in einer Woche 26 Jahre alt werdende Allavena kommt mit der Erfahrung aus insgesamt 19 DEL-, acht DEL2- sowie 95 Oberliga-Einsätzen (GTS 2,68) nach Halle und wird zunächst bis Anfang Dezember zusammen mit Nils Kapteinat das Torhüter-Gespann bilden.

Daniel Allavena wird heute zum Team dazustossen und am Wochenende im Kader stehen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!