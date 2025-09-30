Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Saale Bulls Halle Saale Bulls Halle: Adäquater Ersatz auf der Goalie-Position gefunden!
Saale Bulls HalleTransfermarkt GER

Saale Bulls Halle: Adäquater Ersatz auf der Goalie-Position gefunden!

30. September 20251 Mins read68
Share
Goalie Daniel Allavena im Nürnberger Trikot - © ISPFD
Share

Halle. (PM Saale Bulls) Die Saale Bulls haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Kai Kristian reagiert und mit Daniel Allavena einen dritten Torhüter unter Vertrag genommen.

Kurz nach Bekanntwerden der Ausfalldauer Kristians am vergangenen Freitag, sondierte Christian Hommel den überschaubaren Markt („Ende September ist es nicht so einfach.“) und war erfolgreich: Mit Daniel Allavena ist es dem Sportdirektor der Bulls gelungen, „jemanden mit riesiger Erfahrung von Halle begeistert zu haben.“

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchener erlernte das Eishockey-ABC – genau wie sein Zwillingsbruder Luca – beim SC Riessersee. Am Fuße der Zugspitze sammelte der Linksfänger erste Erfahrungen im Profibereich und wurde 2020 vom EHC Red Bull München unter Vertrag genommen. Zumeist mit einer Förderlizenz für den SCR in der Oberliga ausgestattet, konnte sich Allavena in den folgenden drei Jahren auch mehrfach in der PENNY DEL beweisen.

In Deutschlands höchster Spielklasse debütierte er im Januar 2021, trug in der Saison 2022/23 mit fünf Einsätzen und einem Gegentorschnitt von 1,71 seinen Teil zur Münchener Meisterschaft teil und konnte im Dezember 2023 seinen ersten Shutout feiern. Während seiner Zeit bei den Roten Bullen sammelte Allavena auch Erfahrungen in der Champions Hockey League, wo er dreimal zwischen den Pfosten stand, zwei Spiele komplett absolvierte und bei einer Gesamt-Einsatzzeit von 153 Minuten eine Fangquote von 91,4 Prozent aufweisen konnte.

Nach drei Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt wechselte Allavena im vergangenen Jahr zum DEL2-Aufsteiger Blue Devils Weiden und stand einmal in der PENNY DEL für die Nürnberg Ice Tigers im Gehäuse. Der am Mittwoch in einer Woche 26 Jahre alt werdende Allavena kommt mit der Erfahrung aus insgesamt 19 DEL-, acht DEL2- sowie 95 Oberliga-Einsätzen (GTS 2,68) nach Halle und wird zunächst bis Anfang Dezember zusammen mit Nils Kapteinat das Torhüter-Gespann bilden.

Daniel Allavena wird heute zum Team dazustossen und am Wochenende im Kader stehen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

11
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Ex-Bietigheimer kommt! Die Rittner Buam SkyAlps rüsten nach

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Lausitzer FüchseTransfermarkt GER

Lausitzer Füchse nehmen Georgiy Saakyan mit Tryout-Vertrag ins Aufgebot

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben ihr Team bis zur Länderspielpause...

By30. September 2025
Löwen FrankfurtTransfermarkt GER

Löwen Frankfurt und Lua Niehus lösen Vertrag auf

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt sind dem Wunsch von Verteidiger Lua...

By30. September 2025
Selber WölfeTransfermarkt GER

Wölfe behalten in engem Spiel gegen Lindau die Oberhand – Jonas Hördler sammelt Erfahrungen in Selb

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe bleiben in der Erfolgsspur und gewinnen...

By27. September 2025
GSC MoersTransfermarkt GER

Nicolas Lesch, Maik Bregulla und Pascal Zielinski bleiben in Moers

Moers. (PM GSC) Mit den Verlängerungen von der beiden Verteidiger Pascal Zielinski...

By27. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten