Saale Bulls haben weiter Personalentscheidungen getroffen

Halle. (PM Saale Bulls) Nach den bereits kommunizierten Vertragsverlängerungen mit Robert Hechtl, Vojtech Suchomer und Erik Hoffmann geben die Saale Bulls nun die ersten Abgänge bekannt.

So werden nach der Sommerpause, neben den Verteidigern Moritz Schug, Erek Virch, Bryan Heinicke und Dennis Schütt auch die Angreifer Timo Gams, Aaron-Pelle Beslé und Oskar Siradze sowie die beiden finnischen Kontingentstürmer Eetu Elo und Eppu Karuvaara nicht nach Halle zurückkehren.

Der 28-jährige Schug, der bereits 2019/20 für die Bulls aktiv war, kehrte 2023 an die Saale zurück und absolvierte in seinen drei Spielzeiten insgesamt 126 Pflichtspiele, in denen er 76 Punkte sammeln konnte. Seit 2021 stand der fünf Jahre ältere Schütt im halleschen Kader, musste verletzungsbedingt die gesamte Saison 2023/24 pausieren und absolvierte in der abgelaufenen Saison zwölf Einsätze (acht Vorlagen) im MEC-Trikot.

Ebenfalls acht Beihilfen (und zwei Tore) steuerte der Mitte Januar nachverpflichtete Virch bei. Der im Sommer aus der DNL gekommene Heinicke sammelte in Halle erste Oberliga-Erfahrungen und in 47 Pflichtspielen fünf Punkte (zwei Treffer).

Mittels Tryout gelang dem 21-jährigen Beslé zu Saisonbeginn der Sprung in den Kader, am Ende finden sich 50 Partien (neun Zähler) in der Statistik des jungen Angreifers. Der kommende Woche 21 Jahre jung werdende Siradze bereitete bei seinen 36 Einsätzen einen Treffer vor.

Zwei Jahre lang und in 58 Pflichtspielen jagte der 25-jährige Gams für die Bulls dem Puck hinterher, den er 27-mal erfolgreich einnetzen konnte und 37 weitere Treffer vorbereitete.

Bei seinem ersten Engagement außerhalb seiner finnischen Heimat stand der 24-jährige Karuvaara 51-mal auf dem Eis und zeichnete sich 14-mal als Torschütze aus, gab zudem 19 Vorlagen. Eine nahezu ausgeglichene Tor-Vorlagen-Bilanz findet sich bei Elo, der in 64 Pflichtspielen 38-mal traf und 36 Treffer auflegte.

Die Saale Bulls bedanken sich bei allen vorgenannten Spielern für die im Bulls-Trikot an den Tag gelegte Leistung und wünschen ihnen sowohl auf dem privaten als auch sportlichem Lebensweg weiterhin alles Gute.

Aktuell laufen sowohl weiterhin Gespräche mit Spielern des aktuellen Kaders über eine mögliche weitere Zusammenarbeit als auch mit potenziellen Neuzugängen für die kommende Saison.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV