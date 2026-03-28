Saale Bulls geben erste Personalien bekannt

Halle. (PM Saale Bulls) Fast schon traditionell verkündeten die Saale Bulls auf ihrer Saisonabschlussfeier am Samstag die ersten Vertragsverlängerungen mit Spielern aus dem aktuellen Kader.

Ebenso einer Tradition folgend unterzeichneten drei Akteure im Rahmen dieses Events ihre Arbeitspapiere live vor den zahlreichen Fans. Durch diese symbolische Geste steht nunmehr offiziell fest, dass die Stürmer Adam Domogalla und Robin Palka sowie Defender Vojtech Suchomer auch in der Saison 2026/27 für die Saale Bulls auflaufen werden.

Zur Verpflichtung von Adam Domogalla äußerte sich Sportdiektor Christian Hommel wie folgt: „Er ist ein Führungsspieler, der bereits in der vergangenen Saison gezeigt hat, dass er immer gewinnen will. Adam ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der auch in der Kabine das Wort ergreift. Zudem verfügt er über wichtige Skills im Powerplay – alles Attribute, die wir uns auch für die nächste Spielzeit sichern möchten.“

Somit geht Adam Domogalla in seine vierte Spielzeit bei den Saale Bulls. Im November 2023 nach Halle gekommen, gehört der 32-jährige Angreifer nach wie vor zu den konstantesten Scorern im Team: mit 118 Punkten in 119 Pflichtspielen erzielt er noch immer einen Schnitt von einem Zähler pro Partie. Auch im statistischen Detail bleibt alles wie gehabt – er glänzt doppelt so oft als Vorbereiter, als dass er selbst den Puck im Netz versenkt, was seine Mentalität unterstreicht, immer im Sinne des Teams zu agieren und sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Teamintern beendete Adam (1,0) die abgelaufene Saison auf Platz drei in der Scorerwertung, nur knapp hinter den beiden Importspielern Wilenius (1,3) und Biezais (1,3). Als Thomas Merl kurz vor dem Ende der OLN-Hauptrunde verletzungsbedingt ausfiel, übernahm Adam Verantwortung und trug ab sofort das ‚C‘ auf der Brust und auch in dieser Funktion machte er ‚eine gute Figur‘.

Auch Robin Palka bleibt ein Bulle. Palka wechselte zur Saison 2025/26 an die Saale und wurde den Erwartungen der sportlichen Leitung mehr als gerecht. Besonders sein Torinstinkt (den man nicht erlernen kann) zeichnete ihn aus, wie Christian Hommel betont: „Wir haben bekommen, was wir erwartet haben: Tore. Tore sind wichtig. Er hat seine Aufgaben erfüllt und verdient es, ein weiteres Jahr in Halle zu sein.“

Ebenso wie Domogalla erzielte auch Robin einen Zähler pro Partie (45 Spiele, 24 Tore, 22 Assists) – mit einem Unterschied: er schoss nahezu die gleiche Anzahl an Toren, wie er selbige vorbereitete. Mit der teamintern besten Toreffizienz (21,1) avancierte Robin zu einem zuverlässigen Topscorer, der bei nur 0,3 Strafminuten pro Spiel zudem als sehr fairer Spieler auffiel.

Als Dritter im Bunde durfte auch Vojtech Suchomer am Samstag seine neuen Arbeitspapiere unterschreiben.

Vojto gilt nach wie vor als kompromissloser Aufräumer vor dem eigenen Tor, er ist ein Spieler, den man lieber in den eigenen Reihen hat als im gegnerischen Team. „Bei Vojtech wissen wir genau, was wir haben: einen leidensfähigen Spieler, der in unserer Liga mit Sicherheit die meisten Schüsse blockt. Er ist so ein bisschen unser Pitbull im Team und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Nach insgesamt sechs Spielzeiten in Halle lebt er diesen Verein und die Identität des Clubs. Es ist wichtig so eine Position mit so einem Spieler zu besetzen.“, so Christian Hommel zu der Vertragsverlängerung mit Suchomer. In seiner persönlichen Bulls-Statistik finden sich bei 240 Pflichtspielen insgesamt 51 Scorerpunkte (7 Tore, 44 Assists) sowie 370 Strafminuten, wobei auffallend ist, dass er in der abgelaufenen Spielzeit mit nur 41 Minuten die vergleichsweise kürzeste Zeit in der Kühlbox zugebracht hat.

Die Verantwortlichen des MEC Halle 04 freuen sich, Adam Domogalla, Robin Palka und Vojtech Suchomer nach der Sommerpause wieder in Halle begrüßen zu können und wünschen dem Trio eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison 2026/27 im Trikot der Saale Bulls. (FE)