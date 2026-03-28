Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Saale Bulls Halle Saale Bulls geben erste Personalien bekannt
Saale Bulls HalleTransfer-News

Saale Bulls geben erste Personalien bekannt

28. März 20262 Mins read131
Share
Robin Palka - © Justin Hoffmann; Saale Bulls Halle
Share

Halle. (PM Saale Bulls) Fast schon traditionell verkündeten die Saale Bulls auf ihrer Saisonabschlussfeier am Samstag die ersten Vertragsverlängerungen mit Spielern aus dem aktuellen Kader.

Ebenso einer Tradition folgend unterzeichneten drei Akteure im Rahmen dieses Events ihre Arbeitspapiere live vor den zahlreichen Fans. Durch diese symbolische Geste steht nunmehr offiziell fest, dass die Stürmer Adam Domogalla und Robin Palka sowie Defender Vojtech Suchomer auch in der Saison 2026/27 für die Saale Bulls auflaufen werden.

Zur Verpflichtung von Adam Domogalla äußerte sich Sportdiektor Christian Hommel wie folgt: „Er ist ein Führungsspieler, der bereits in der vergangenen Saison gezeigt hat, dass er immer gewinnen will. Adam ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der auch in der Kabine das Wort ergreift. Zudem verfügt er über wichtige Skills im Powerplay – alles Attribute, die wir uns auch für die nächste Spielzeit sichern möchten.“

Somit geht Adam Domogalla in seine vierte Spielzeit bei den Saale Bulls. Im November 2023 nach Halle gekommen, gehört der 32-jährige Angreifer nach wie vor zu den konstantesten Scorern im Team: mit 118 Punkten in 119 Pflichtspielen erzielt er noch immer einen Schnitt von einem Zähler pro Partie. Auch im statistischen Detail bleibt alles wie gehabt – er glänzt doppelt so oft als Vorbereiter, als dass er selbst den Puck im Netz versenkt, was seine Mentalität unterstreicht, immer im Sinne des Teams zu agieren und sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Teamintern beendete Adam (1,0) die abgelaufene Saison auf Platz drei in der Scorerwertung, nur knapp hinter den beiden Importspielern Wilenius (1,3) und Biezais (1,3). Als Thomas Merl kurz vor dem Ende der OLN-Hauptrunde verletzungsbedingt ausfiel, übernahm Adam Verantwortung und trug ab sofort das ‚C‘ auf der Brust und auch in dieser Funktion machte er ‚eine gute Figur‘.

Auch Robin Palka bleibt ein Bulle. Palka wechselte zur Saison 2025/26 an die Saale und wurde den Erwartungen der sportlichen Leitung mehr als gerecht. Besonders sein Torinstinkt (den man nicht erlernen kann) zeichnete ihn aus, wie Christian Hommel betont: „Wir haben bekommen, was wir erwartet haben: Tore. Tore sind wichtig. Er hat seine Aufgaben erfüllt und verdient es, ein weiteres Jahr in Halle zu sein.“

Ebenso wie Domogalla erzielte auch Robin einen Zähler pro Partie (45 Spiele, 24 Tore, 22 Assists) – mit einem Unterschied: er schoss nahezu die gleiche Anzahl an Toren, wie er selbige vorbereitete. Mit der teamintern besten Toreffizienz (21,1) avancierte Robin zu einem zuverlässigen Topscorer, der bei nur 0,3 Strafminuten pro Spiel zudem als sehr fairer Spieler auffiel.

Als Dritter im Bunde durfte auch Vojtech Suchomer am Samstag seine neuen Arbeitspapiere unterschreiben.

Vojto gilt nach wie vor als kompromissloser Aufräumer vor dem eigenen Tor, er ist ein Spieler, den man lieber in den eigenen Reihen hat als im gegnerischen Team. „Bei Vojtech wissen wir genau, was wir haben: einen leidensfähigen Spieler, der in unserer Liga mit Sicherheit die meisten Schüsse blockt. Er ist so ein bisschen unser Pitbull im Team und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Nach insgesamt sechs Spielzeiten in Halle lebt er diesen Verein und die Identität des Clubs. Es ist wichtig so eine Position mit so einem Spieler zu besetzen.“, so Christian Hommel zu der Vertragsverlängerung mit Suchomer. In seiner persönlichen Bulls-Statistik finden sich bei 240 Pflichtspielen insgesamt 51 Scorerpunkte (7 Tore, 44 Assists) sowie 370 Strafminuten, wobei auffallend ist, dass er in der abgelaufenen Spielzeit mit nur 41 Minuten die vergleichsweise kürzeste Zeit in der Kühlbox zugebracht hat.

Die Verantwortlichen des MEC Halle 04 freuen sich, Adam Domogalla, Robin Palka und Vojtech Suchomer nach der Sommerpause wieder in Halle begrüßen zu können und wünschen dem Trio eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison 2026/27 im Trikot der Saale Bulls. (FE)

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
2191
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Personelle Veränderung im Bereich Sponsoring & Marketing der Selber Wölfe

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ERC LechbruckTransfer-News

Topscorer bleibt an Bord: Cameron Roberts verlängert beim ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck kann eine weitere wichtige Personalentscheidung für...

By28. März 2026
! +EHC FreiburgTransfer-News

Wölfe brauchen neue Goalies – EHC Freiburg gibt sieben Abgänge bekannt! Lynden McCallum bleibt im Breisgau

Freiburg. (PM Wölfe) De Wölfe verabschieden sich von mehreren Akteuren. Mit Abschluss...

By28. März 2026
Tölzer LöwenTransfer-News

Vorzeitige Vertragsverlängerung! Warum sich Topscorer Topi Pipponen zu den Tölzer Löwen bekennt

Bad Tölz. (PM Löwen, P. Schmitz) Die Tölzer Löwen haben den Vertrag...

By28. März 2026
EV Lindau IslandersTransfer-News

Patrick Raaf-Effertz bleibt zwei weitere Jahre bei den Islanders

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders können eine weitere wichtige Vertragsverlängerung bekanntgeben....

By27. März 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten