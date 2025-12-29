Ryan Olsen hat einen neuen Klub gefunden

Mellendorf. (PM Scorpions) Nach dem 6:3 Auswärtssieg in Herne haben die Scorpions rechtzeitig vor dem Jahreswechsel den Tabellenplatz 1 in der Oberliga Nord eingenommen.

Äußerst spannend dürfte es am Dienstag beim Heimspiel am 30.12. um 20 Uhr in der ARS Arena gegen die Saale Bulls Halle werden, wenn sich entscheidet, ob die Scorpions auf Tabellenplatz 1 auch ins Neue Jahr 2026 starten werden.

Nicht minder gespannt sind die Scorpions auf ihren Neuzugang Ryan Olsen, der direkt aus Kanada in den nächsten Tagen zu den Scorpions stoßen wird. Der 31-jährige Olsen, 88 kg 1.88 groß, hat in der letzten Saison bei den Kassel Huskies gespielt und in 57 Spielen (inkl. Playoffs) 47 Punkte erzielt. Der gelernte Center Olsen wird bei den Scorpions die Trikotnummer #81 tragen und hat einen deutschen Pass.

Der Jahreswechsel ist auch sicher der richtige Zeitpunkt, die Auswirkungen des Trainerwechsels bei den Scorpions Anfang November zu analysieren.

„Mit der Entscheidung Rico Rossi zu den Scorpions zu holen, haben wir der Mannschaft den richtigen Impuls gegeben“, so Sportschef Eric Haselbacher und Scorpions Präsident Jochen Haselbacher, die mit den Erfolgen von Rico Rossi aktuell äußerst zufrieden sind.

